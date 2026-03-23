Τέμπη: Η ώρα της Δικαιοσύνης – Όλα όσα γνωρίζουμε για τη μεγάλη δίκη

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν δικαίωση.

Ήδη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η δίκη, ενώ κατηγορούμενοι και μάρτυρες ξεκίνησαν να φτάνουν.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένας χώρος που επελέγη λόγω της δυνατότητάς του να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η υπόθεση περιλαμβάνει πολλούς κατηγορούμενους, δικηγόρους και μάρτυρες, γεγονός που καθιστά ακατάλληλες τις υπάρχουσες δικαστικές αίθουσες.

Η κύρια δικαστική αίθουσα με την έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων και τις θέσεις των κατηγορουμένων καλύπτει έναν χώρο 283,75 τ.μ. ενώ οθόνες θα υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κτιρίου που χαρακτηρίζονται ως ακροατήριο για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων. Επίσης, υπάρχουν βοηθητικοί χώροι για δημοσιογράφους, δικηγόρους και αίθουσα για τη σύσκεψη των δικαστών. Περιμετρικά του κτιρίου έχει τοποθετηθεί περίφραξη από το καλοκαίρι του 2025.

Δείτε εικόνες του FLASH από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) όπου θα γίνει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη:

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης δίκης. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, τόσο σε επίπεδο κοινού όσο και σε επίπεδο θεσμών, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα.



Η έναρξη της δίκης θεωρείται κομβικό βήμα στην προσπάθεια πλήρους διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία, αλλά και στην απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναδειχθούν κρίσιμα στοιχεία μέσα από τις καταθέσεις μαρτύρων και τις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνολικά 36 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 352. Παράλληλα, τουλάχιστον 230 πρόσωπα –μεταξύ αυτών συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και σωματεία– αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταδεικνύοντας το τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα της υπόθεσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, για την περίοδο από το 2016 έως και το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Οι 33 από αυτούς αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, πράξη που επέφερε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, με ποινές που φτάνουν έως και την ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, κατηγορούνται και για σειρά πλημμελημάτων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες κατά συρροή.



Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οι σταθμάρχες της Λάρισας, στελέχη του ΟΣΕ σε θέσεις ευθύνης, μέλη διοικήσεων και υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ που σχετίζονται με τη μη ολοκλήρωση κρίσιμων έργων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Επιπλέον, δύο στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ άλλες κατηγορίες αφορούν και υπηρεσιακές παραλείψεις εποπτείας.



Η πολύμηνη έρευνα των δικαστικών αρχών, που διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια, ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις στη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Πέρα από τα λάθη της μοιραίας νύχτας, στο μικροσκόπιο μπήκαν ζητήματα όπως η μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας, η απουσία τηλεδιοίκησης, η μη επιβολή περιορισμών ταχύτητας και η ελλιπής στελέχωση κρίσιμων θέσεων. Οι κατηγορίες σκιαγραφούν ένα πλέγμα ευθυνών που εκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα, καθιστώντας τη δίκη κομβική για την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών.