Τέμπη: Στο υπουργικό η παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα

Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο εισάγεται από τα Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών η ρύθμιση για την παραίτηση του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Κυριάκος Πιερράκακης είναι οι επισπεύδοντες Υπουργοί, καθώς είναι διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας.

Πάντως, όπως πληροφορείται ο FLASH, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρίσταται από τους δύο μόνον ο Υπουργός Οικονομικών καθώς ο κ. Κυρανάκης θα βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαικής Ένωσης.