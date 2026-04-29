Τέμπη: Τέλος στα ένδικα μέσα από το Δημόσιο για τις αποζημιώσεις των θυμάτων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Η κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και εντάσσεται σε μια σταθερή προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια να στηρίζει ουσιαστικά όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες. Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, με στόχο να περιοριστεί η πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Με την έγκριση της εισήγησης αυτής, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αντιμετωπίζει με ενιαίο και δίκαιο τρόπο υποθέσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με βάση και τον νέο νόμο-πλαίσιο που εισήγαγε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ψηφίστηκε από τη Βουλή, διασφαλίζοντας αφενός την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αφετέρου την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

αγνοούμενους στα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών που συγκρούστηκαν στα Τέμπη. Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Κύρια σημεία της ρύθμισης

Χαρακτηρισμός της Υπόθεσης: Το δυστύχημα των Τεμπών ορίζεται επίσημα ως υπόθεση «ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας».



Παραίτηση από Ένδικα Μέσα: Το Δημόσιο δεσμεύεται να μην ασκήσει εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις.



Ανάκληση Εκκρεμών Διαδικασιών: Το Δημόσιο θα παραιτηθεί από όσα ένδικα μέσα έχουν ήδη ασκηθεί, επιταχύνοντας την καταβολή των αποζημιώσεων.



Πεδίο Εφαρμογής: Η ρύθμιση αφορά αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη (συγγενείς θυμάτων) και ηθική βλάβη (τραυματίες).

Το σκεπτικό της απόφασης

Παρόλο που η οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια, η άμεση καταβολή της χωρίς περαιτέρω δικαστικές εμπλοκές αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα της Πολιτείας προς την ανάληψη της ευθύνης της.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έξω από την Λάρισα, σύγκρουση εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας, Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023.

Η κίνηση αυτή βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:



Ηθική Δικαίωση: Τερματίζεται η δικαστική ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν, επιτρέποντάς τους να κλείσουν το νομικό μέρος της υπόθεσης ταχύτερα.



Δημιουργία Προηγουμένου: Η κυβέρνηση ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε σε προηγούμενες μεγάλες τραγωδίες (Μάτι, Μάνδρα), θεσμοθετώντας μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών.



Ενιαίο Πλαίσιο: Η εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τέτοιες υποθέσεις δεν θα αντιμετωπίζονται με την τυπική γραφειοκρατική ακαμψία του Δημοσίου.

