Τέμπη: Νέα ένταση στη δίκη – Αντιπαράθεση συνηγόρου υπεράσπισης με τον Νίκο Πλακιά

Με ένταση συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στο κτίριο της Γαιόπολις στη Λάρισα, κατά την 22η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από νέα αντιπαράθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά, συγγενή θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Η ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από την πλευρά της υπεράσπισης, με επίκεντρο τις ενστάσεις σχετικά με το κλητήριο θέσπισμα και τη διαδικασία της δίκης.

Ο Νίκος Πλακιάς αντέδρασε σε αναφορά του συνηγόρου, με αποτέλεσμα η έδρα να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή για να αποκατασταθεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις τοποθετήσεις της εισαγγελικής έδρας και στις αποφάσεις του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της υπεράσπισης.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ