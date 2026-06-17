Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου - «Είστε στημένοι»

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περί «μπαζώματος» και στις έρευνες που έγιναν επάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη.



Αυτό προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της, με κάποιους εξ αυτών να δηλώνουν πως δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα όσα λέει είναι για λόγους εντυπωσιασμού.



Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ορισμένοι εκ των συγγενών «είναι στημένοι» εναντίον της, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκ νέου ένταση.