Ξέσπασμα Ασλανίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η απάντησή της: «Κοροϊδία, περιμέναμε 2,5 ώρες»

Έντονη κριτική άσκησε ο Παύλος Ασλανίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την καθυστερημένη προσέλευσή της, όπως είπε, στη δίκη για τα Τέμπη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας.



Ο ίδιος εμφανίστηκε οργισμένος, υποστηρίζοντας ότι η πολύωρη καθυστέρηση προσβάλλει τους συγγενείς των θυμάτων.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μάς ενημέρωσε γύρω στις δέκα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφώνησαν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων· οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας».



Στη συνέχεια τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν αντέχουν περαιτέρω ταλαιπωρία, έπειτα από όσα έχουν ήδη βιώσει τα τελευταία χρόνια.



«Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει». Η δίκη διακόπηκε για τις 6 Ιουλίου.

«Όποιος το είπε, το έκανε δόλια»

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ερωτηθείσα για τις καταγγελίες Ασλανίδη, απάντησε μιλώντας στο MEGA:



«Στον κ. Ασλανίδη κάποιος είπε ψευδώς ότι το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθω εγώ. Αυτό είναι ψευδές. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Για εμάς δεν έχει ποτέ το δικαστήριο καθυστερήσει. Του κ. Ασλανίδη του έχω στείλει μήνυμα και τον έχω καλέσει. Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στις 12:00. Το δικαστήριο, στις 11:10, διέκοψε, διότι οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού μίλησαν δύο, δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι θα επιφυλαχθούν. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο για να με περιμένει. Επομένως, όποιος το είπε, το έκανε δόλια».

Και συμπλήρωσε: «Εγώ, πηγαίνοντας, θα κατέθετα -και το κατέθεσα- ένα έγγραφο το οποίο εκθέτει την κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Κυρανάκη. Είναι το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 6 Μαρτίου. Το πήραμε με αίτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου».