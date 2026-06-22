Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εισήγηση για τριπλή άρση της ασυλίας της εν μέσω έντασης

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά το τριπλό εισαγγελικό αίτημα με φόντο όσα διαδραματίστηκαν στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών μεταξύ της ίδιας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως, εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η επιτροπή Δεοντολογίας.

Ύστερα από τρεις διαδοχικές αναβολές, η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών προκειμένου να εξετάσει τις υποθέσεις που αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της την περασμένη άνοιξη, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα τα γνωστά επεισόδια τα οποία είχαν απασχολήσει τα μίντια με τη δικαστική γραμματέα και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, και την κατηγορία περί βιντεοσκόπησης.

«Ναι» στην άρση ασυλίας είπαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες έκανε λόγο για «κατασκευασμένες» δικογραφίες και «καθαρά πολιτική δίωξη».

«Είναι στημένες οι διαδικασίες. Προφανώς και αντιλέγω στη διαδικασία. Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων κάνουν αποκαλύψεις. Σήμερα είδαμε ξανά κακοποιητική συμπεριφορά από ένα Boy’s Club που φέρεται στις γυναίκες σαν σκουπίδια», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

Νέα ένταση και βολές προς τους «γαλάζιους»: «Θρασύδειλα υποκείμενα!»

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε νέος γύρος αντιπαράθεσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το «γαλάζιο» προεδρείο και τους βουλευτές της ΝΔ, με την ίδια μάλιστα να ακούγεται μέχρι τους διαδρόμους να καταγγέλλει «νταϊλίκια» και «κακοποίηση» ενώ έκανε λόγο και για «θρασύδειλα υποκείμενα».

Αφορμή στάθηκαν μεταξύ άλλων τα αιτήματα εξαίρεσης από τη συνεδρίαση που υπέβαλε για τους Γιώργο Γεωργαντά, Νότη Μηταράκη και Δημήτρη Καιρίδη, τα οποία σύμφωνα με το προεδρείο «δεν προβλέπονται». Η ένταση χτύπησε κόκκινο και με φόντο το χρόνο που της δόθηκε προκείμενου να αναπτύξει τα επιχειρήματά της.

Τον τελικό λόγο θα έχει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα.