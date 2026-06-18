Τρίτη αναβολή για την… τριπλή άρση ασυλίας της Ζωής

Νέα αναβολή πήρε η συζήτηση των τριών εισαγγελικών αιτημάτων για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από όσα διαδραματίστηκαν στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών μεταξύ της ίδιας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως.



Η επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε να μεταθέσει τη συζήτηση της άρσης ασυλίας της για την προσεχή Δευτέρα, μετά από δικό της σχετικό αίτημα, καθώς θέλησε να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου για τα funds που πραγματοποιείται αυτή την ώρα.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστειλε επιστολή προς την επιτροπή λίγη ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ζητώντας την ολιγοήμερη αναβολή της, ενώ είχε ενημερώσει τηλεφωνικώς ήδη από το βράδυ της Τετάρτης για το κώλυμα.

Το προεδρείο, σε ένδειξη καλής θέλησης και προκειμένου, όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα εναντίον της, πρότεινε η συζήτηση να μετατεθεί για το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι βουλευτές της ΝΔ ωστόσο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση, με εξαίρεση τον ίδιο τον «γαλάζιο» πρόεδρο Γιώργο Γεωργαντά, αλλά και τους Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο. Με τους «τρεις» της ΝΔ συντάχθηκε και η αντιπολίτευση, κι έτσι το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αναβολή της εξέτασης των υποθέσεών της έγινε δεκτό, παρά τη διαφωνία της πλειοψηφίας των βουλευτών της συμπολίτευσης.

«Μας διέσπασε η Ζωή…»

«Μας διέσπασε η Ζωή!» έλεγε χαριτολογώντας βουλευτής της ΝΔ στο διάδρομο. «Είναι πολύ… ανεκτικός και δημοκράτης ο πρόεδρός μας», σχολίαζε, στον ίδιο τόνο, έτερος βουλευτής της πλειοψηφίας, ο οποίος μάλιστα έλεγε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν είναι καν ομιλήτρια» στη συγκεκριμένη εκδήλωση για τα funds, κρίνοντας, όπως και αρκετοί συνάδελφοί του που διαφώνησαν με την αναβολή, ως μη σημαντικό το κώλυμα που επικαλέστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η τρίτη -και όπως διαμηνύει το προεδρείο - τελευταία αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Δυο φορές είχε ζητήσει αναβολή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και μια φορά το ίδιο το προεδρείο.

Όσον αφορά στις υπό εξέταση υποθέσεις, τα τρία αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα τα γνωστά επεισόδια με τη δικαστική γραμματέα και τους αστυνομικούς, με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, και την κατηγορία περί βιντεοσκόπησης.