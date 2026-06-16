«Είστε έτοιμοι;» - Το «σατανικό» σχέδιο της Ζωής στην επέτειο του δημοψηφίσματος

Την αλίευσε σε ώρα... Μουντιάλ ο Μιχάλης Λεγάκης και πρόκειται για «διαμάντι».

Για την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο λόγος που έχει ποστάρει στο facebook μία φωτογραφία από το χώρο των λιπασμάτων - εκεί που πήγε ο Ανδρουλάκης με τους νέους - έχει προσθέσει την ημερομηνία 5.7.2026 και ρωτά:

«Είστε έτοιμοι;».

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «σατανικό» σχέδιο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η 5η Ιουλίου είναι μια φορτισμένη ημέρα για την «Πρώτη Φορά», τον Αλέξη Τσίπρα και όλους εκείνους που πίστεψαν το... ιδιοφυές σχέδιο του δημοψηφίσματος που μάθαμε χρόνια μετά ότι έγινε για λόγους διαπραγματευτικής ισχύος.

Και για όσους το έχουν ξεχάσει ή ως νεότεροι μπορεί και να μην θυμούνται, έρχεται η κ. Κωνσταντοπούλου να τα θυμίσει γιατί απ' ότι διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις η Πλεύση Ελευθερίας «αιμορραγεί» προς την ΕΛΑΣ.

«Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση», που θα έλεγε και ο Αλέξης ο Τσίπρας.