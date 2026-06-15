Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρεμιέρα με αντιδράσεις αλλά και νέα χείρα συναίνεσης από Βορίδη

Εν μέσω αντιδράσεων από πλευράς αντιπολίτευσης τόσο επί της διαδικασίας που ακολουθείται όσο και με επίκεντρο την εκλογή Βορίδη στο προεδρείο, σήκωσε αυλαία η επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος.



Άμα τη ενάρξει της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη διαφωνία της με την εκλογή του Μάκη Βορίδη στο τιμόνι της διακομματικής επιτροπής, ζητώντας μάλιστα να μάθει ποιοι δυο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν.



«Η αντιπολίτευση δεν με συμπαθεί, έχει καταστεί σαφές αυτό.... Δεν με ψηφίσατε για πρόεδρο, δεν θα ψάξουμε τους δυο που με υπερψήφισαν. Είναι άχαρο σε αυτή τη διαβουλευτική διαδικασία, είναι μικρό όλο αυτό σε σχέση με το μέγεθος του έργου που αναλαμβάνουμε», σχολίασε πάντως ο Μάκης Βορίδης.



Ο πρόεδρος πρότεινε η επιτροπή να συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ σημείωσε πως οι βουλευτές - μέλη παραιτούνται της ειδικής αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις.

Νέα χείρα συναίνεσης από Βορίδη

Δείχνοντας μάλιστα διάθεση για συγκλίσεις και συναινέσεις, ο Μάκης Βορίδης άφησε ανοιχτό, άρθρα που θα προταθούν από την αντιπολίτευση και δεν συμπεριλαμβάνονται στη γαλάζια πρόταση, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία.



Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Μάκη Βορίδη, καταγγέλλοντας πως έχει «καταγεγραμμένη παρουσία αντιπαράθεσης με τη δημοκρατική λειτουργία» και πως «έχει ψευδορκήσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ».



«Τον ανέδειξε ως πρόεδρο η ΝΔ και δυο ακόμη βουλευτές, να μας πουν ποιοι τον ψήφισαν! Είναι ύβρις, είναι ακραία προσβολή η εκλογή του», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας πως το κόμμα της αρνείται να νομιμοποιήσει τη διαδικασία.



«Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν ενστάσεις ως προς το πρόσωπό σας...», σχολίασε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος σημείωσε εντωμεταξύ πως κατά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συναινέσεις πρέπει να επιτυγχάνονται στη δεύτερη Βουλή.



«Ο πρωθυπουργός “τρολάρει” τη συνταγματική αναθεώρηση χρίζοντας εσάς πρόεδρο! Μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ η όποια θετική ψήφος στο πρόσωπό σας», ανέφερε ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ διαφώνησε με τις «φαστ τρακ διαδικασίες» που, όπως κατήγγειλε, ακολουθούνται.



«Ο χρόνος είναι υπερεπαρκής», απάντησε πάντως ο γαλάζιος πρόεδρος, επικαλούμενος και όσα προηγήθηκαν της Αναθεώρησης του ‘19.