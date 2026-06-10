Έφτασε η ώρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης - Τα πρόσωπα, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα

Με το γενικότερο κλίμα της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας να διακρίνεται από την τάση για μετωπικές συγκρούσεις κι όχι από την απολύτως απαραίτητη εν προκειμένω διάθεση για συγκλίσεις και συναινέσεις, εκκινεί η κρίσιμη διαδικασία της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας.



Η Ολομέλεια με ειδική συνεδρίασή της, θα ανάψει σήμερα το «πράσινο» φως για τη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος , η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να εξετάσει όλες τις προτεινόμενες από τη ΝΔ διατάξεις προς αναθεώρηση.

Ως προμετωπίδα των προωθούμενων αλλαγών τίθενται η αναθεώρηση του άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης καθώς και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων, η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και η εξαετής θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.





Ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι της διακομματικής



Για πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης προορίζεται, όπως όλα δείχνουν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Μάκης Βορίδης , ενώ εισηγητής της πλειοψηφίας έχει οριστεί ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.



Οι συνεδριάσεις θα είναι πυκνές, με το πρώτο ραντεβού των βουλευτών - μελών για την εκλογή του διακομματικού προεδρείου να δίνεται άμεσα, εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων. Στόχος είναι η έκθεση της επιτροπής να υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και ακολούθως το λόγο θα έχει η Ολομέλεια για την πρώτη από τις δυο ψηφοφορίες που προβλέπονται.



Τα στάδια της αναθεώρησης



Τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα, θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Μόνο όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Το δεύτερο και κρισιμότερο στάδιο της συνταγματικής αναθεώρησης είναι μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή. Τότε, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα απαιτηθούν 180 ψήφοι προκειμένου να αναθεωρηθούν οι εκάστοτε διατάξεις.



Δεδομένου του πολιτικού κλίματος και με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν θεωρείται πιθανό να υπάρξουν άρθρα τα οποία θα εγκριθούν από την παρούσα Βουλή με 180 «ναι».