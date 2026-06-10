Έρχεται ανασχηματισμός (και) σε Γενικούς Γραμματείς υπουργείων

Μετά από τον «μίνι ανασχηματισμό» σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου έρχεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH τα επόμενα 24ώρα και... «μίνι ανασχηματισμός σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων.

Στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, απ' όπου παραιτήθηκε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης φαίνεται ότι οδεύει ο νυν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.

Εξάλλου, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επιλεγεί το πρόσωπο, που θα τον αντικαταστήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ στελέχη, που γνωρίζουν το κυβερνητικό παρασκήνιο κάνουν λόγο για ακόμη μία έως δύο αλλαγές.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH με το θέμα ασχολούνται ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, καθώς και ο εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης.