Φλωρίδης σε Ανδρουλάκη: «Όποιος απέχει, θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται αλλά προς τα κάτω»

«Πράσινο φως» για τη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης άναψε η Ολομέλεια.

Η επιτροπή θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να διαφωνεί με το «ασφυκτικό», όπως το χαρακτήρισε, χρονοδιάγραμμα.

Το πρώτο «ραντεβού» των βουλευτών - μελών θα είναι σε δύο ημέρες, το πρωί της Παρασκευής, για την εκλογή του διακομματικού προεδρείου. Για πρόεδρος της επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορίδης.



Σκληρή επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε διπλή επίθεση, σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Φλωρίδης στηλίτευσε την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μη δώσει θετική ψήφο στις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή, υποστηρίζοντας πως «επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδικασία» και «αρνείται να υπηρετήσει» τη Συνταγματική Αναθεώρηση.



«Συμφωνείτε με διατάξεις, αλλά δεν τις ψηφίζετε. Βγάζετε άκρη εσείς με αυτά που λέτε;», ρώτησε τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επικαλούμενος την Αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο πρόσθεσε: «Εάν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στο να ψηφιστούν 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή. Σέβεσαι τη θεσμική μνήμη, εφόσον σέβεσαι την πολιτική ιστορία του εαυτού σου...», όπως είπε, ενώ σχολίασε πως «όποιος απέχει, θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά προς τα κάτω».



«Καρφιά» και στον ΣΥΡΙΖΑ



Βέλη εκτόξευσε και στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για πολιτικό και κοινοβουλευτικό «δράμα» και «κορύφωση της τραγωδίας αυτού του σχηματισμού που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα».

«Είδαμε μια παράκληση προς τον ερχόμενο εις τη Δευτέρα Παρουσία Αλέξη Τσίπρα να τους δεχθεί στο Βασίλειό του κι εκείνος δεν κουνάει βλέφαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς εάν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκωμωδία», υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.



Απαντώντας πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος σχολίασε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και έχει λόγο. Μην ανησυχείτε, ο καιρός έχει γυρίσματα κύριε Φλωρίδη».