Συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στη Σόφια: Στο «τραπέζι» η Γαλάζια Πατρίδα

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, πραγματοποίησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - SEECP στο Σόφια.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για το αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» που προωθεί η Άγκυρα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Επιπλέον, οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας και Τουρκίας συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.