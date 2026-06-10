Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Θεοδώρα Κουφονικολάκου.

Σε βίντεο-δήλωσή της, η εκπρόσωπος του νεοσύστατου αριστερού φορέα αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα περί «σταθερότητας», παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Αυτή δεν είναι σταθερότητα, είναι στασιμότητα»



Η κ. Κουφονικολάκου έθεσε στο στόχαστρο την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι οι δείκτες ευημερίας της χώρας βρίσκονται σε σταθερή απόκλιση από την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Ο κ. Μητσοτάκης μιλά συνεχώς για σταθερότητα. Για να δούμε, όμως, ποια είναι η δική του σταθερότητα. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 10,6% και η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 5,2%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Κουφονικολάκου: «Η σταθερότητα Μητσοτάκη είναι στασιμότητα, ακρίβεια και ανασφάλεια» pic.twitter.com/nGxfZ1493y — Flash.gr (@flashgrofficial) June 10, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κύμα ακρίβειας που συρρικνώνει το οικογενειακό εισόδημα, τονίζοντας ότι χιλιάδες νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στα ενοίκια και στην ενέργεια, με αποτέλεσμα «ένας στους δύο Έλληνες να μην σχεδιάζει φέτος ούτε ολιγοήμερες διακοπές».

«Πολιτικές επιλογές οι χαμηλοί μισθοί»

Συνδέοντας την οικονομική στενότητα με τα ζητήματα διαφάνειας, η κ. Κουφονικολάκου πρόσθεσε ότι «η χώρα πληρώνει ακριβά το κόστος της διαφθοράς και των σκανδάλων της κυβέρνησης», καταρρίπτοντας τη ρητορική του Μεγάρου Μαξίμου: «Αυτή δεν είναι σταθερότητα. Είναι στασιμότητα».

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ έδωσε το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της παράταξης, καλώντας τους πολίτες να διεκδικήσουν την ανατροπή αυτών των πολιτικών.

«Δεν είναι φυσικός νόμος οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια και η ανασφάλεια. Είναι πολιτικές επιλογές. Και μπορούν να αλλάξουν. Το πραγματικό δίλημμα είναι ξεκάθαρο: στασιμότητα ή πρόοδος», κατέληξε.



