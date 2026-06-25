Νέος καβγάς με πρωταγωνίστρια τη Ζωή - Ο εκρηκτικός διάλογος με τον Γεωργαντά

Δεν λέει να κλείσει ο κύκλος της έντασης ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους «γαλάζιους» βουλευτές, καθώς κάθε τους… συνάντηση στη Βουλή παράγει εκτός ορίων καβγάδες.



Από νωρίς το πρωί συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών η Διάσκεψη των Προέδρων με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά πληροφορίες, το κλίμα πυροδοτείται διαρκώς, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να έχει «θερμό» τετ α τετ με τον «γαλάζιο» Γιώργο Γεωργαντά.



Η σπίθα που άναψε το φυτίλι υπήρξε ο ισχυρισμός της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο Γιώργος Γεωργαντάς «κάρφωνε το κόμμα του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «μιλούσε με την αντιπολίτευση και της έδινε πληροφορίες».



Άμεση και έντονη υπήρξε η αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος υποστήριξε πως οι όποιες συνομιλίες του τότε με την αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων με τον Αλέξανδρο Καζαμία, ήταν για τεχνικά θέματα, λόγου χάρη για το εθνικό απόθεμα.



«Δείχνατε φωτογραφίες με τη Σεμερτζίδου και νομίζατε ότι θα με φοβίσετε! Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε!», της είπε, ενώ ανέφερε στον ίδιο τόνο πως θα συνεχίσει «να κάνει τη δουλειά του» ως πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας όπου έχουν καταφτάσει αρκετά αιτήματα για άρση της ασυλίας της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ακολούθως έντονο διάλογο και με τη Ντόρα Μπακογιάννη, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται σε εκρηκτικό κλίμα.



Αξίζει να σημειωθεί πως η ακρόαση των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνεχίζεται. Όπως συνέβη στην αντίστοιχη συνεδρίαση για την εκλογή του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα, έτσι και σήμερα παρατηρούνται πολλές απουσίες, δεδομένου ότι από τους 10 αντιεισαγγελείς που έχουν κληθεί, 4 αποφάσισαν να έρθουν και έχουν περάσει το κατώφλι της Βουλής. Κατά πληροφορίες μάλιστα, χαμηλή θα είναι η προσέλευση και των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου όπως και των Αρεοπαγιτών.