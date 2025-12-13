Ελλάδα Λεωφορεία ΟΑΣΑ Αττική Αθήνα Στάση Εργασίας

Τετράωρη στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Λόγω Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.

Σε στάση εργασίας ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

