«Θα συγκυβερνήσει ο Τσίπρας με τη ΝΔ;»

Τι θα δουν τα ματάκια μας το επόμενο διάστημα στην κεντροαριστερή γειτονιά...

Ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη με την οποία σχολιάζονται δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη (καθηγητής Κοινωνιολογίας, στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα και συντάκτης του μανιφέστου του νέου κόμματος).

Κατά τον κ. Σιακαντάρη σήμερα δεν παίζουν μεγάλη σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Και επειδή πρόσφατα είχε πει πως το «επιτελικό κράτος» ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχασε την ευκαιρία. Με την ανακοίνωση την οποία θα διαβάσετε το ΠΑΣΟΚ ρωτά για το... «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα» όπως το λέει:

«Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;»

Ο κ. Σιακαντάρης μιλώντας στο ERTNews 105.8 και απαντώντας στο ερώτημα εάν σήμερα παίζουν ρόλο οι ιδεολογίες ή οι λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, απάντησε:

«Οι λύσεις. Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της Δεξιάς και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα που έχουν πρόσωπο της Αριστεράς. Διαλέγεις και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για τάξεις, μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική Πρέπει να υπάρχει μία αντίδραση σε αυτό το πράγμα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις.

Είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;