Θανάσης Βισκαδουράκης: «Από αυτή τη δουλειά δεν έχω πάρει ούτε ένα ευχαριστώ»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη χαρά του να είσαι ηθοποιός, αλλά και τη συνεχή του προσπάθεια να μην αδικήσει κανέναν στη ζωή του. Καταρχήν θα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, γιατί κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή και το αγάπησα. Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν ξέρω τι ήθελα να γίνω, τίποτα. Απλώς άφησα τα πράγματα να τα πάει όπως τα πάει η ζωή.

Και μου έφερε ένα επάγγελμα που τελικά τι είναι: ντύνεσαι, βάφεσαι, στολίζεσαι και βγαίνουμε να πούμε ωραία πράγματα στον αέρα, να μας ακούσουν οι τηλεθεατές. Ένα ωραίο επάγγελμα που έχει και τα συμπαρομαρτούντα. Σ' αγαπάει ο κόσμος, σου δίνει δώρα, ακούς ωραία λόγια και ομορφαίνει η μέρα σου. Αγωνίστηκα και πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε καλά παιδιά.

Δεν έχω πάρει βέβαια και ένα ευχαριστώ! Δεν κοιτούσα τη φήμη μου, κοιτούσα κάθε μέρα να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Να ξαπλώσω το βράδυ στο κρεβάτι και να μην σε έχω πειράξει, να μην σου έχω κάνει κακό. Καλύτερα να αδικήσω εμένα, παρά εσένα. Εκεί θα ήταν η ζωή μου μαύρη».

«Πάντα το κακό πουλάει»

Ο Βισκαδουράκης μίλησε και για τη γνωριμία του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που του βάφτισε και τον γιο. «Είμαι δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο από το 1975. Έχω μια φωτογραφία που μου έδωσε ο ίδιος, που είμαι δίπλα του πέντε χρόνων, έξι και τώρα είναι ο γιος μου μαζί του.

Ξέρω ότι είναι 100% υγιής. Απλώς τον παρακαλάμε όσον αγαπάμε να μην εργάζεται τόσο πολύ. Κοιμάται ελάχιστα και εργάζεται τόσο πολύ. Κι εμείς που του έχουμε έτσι μεγάλη δυναμία, ξέρεις, να μην εργάζεται τόσο πολύ. Οι ευθύνες του είναι τεράστιες. Δεν είναι εύκολο να διοικήσεις το σώμα της Εκκλησίας.

Και στη δουλειά μας υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Και στην Εκκλησία σίγουρα θα υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Απλώς, πάντα το κακό πουλάει, το καλό δεν πουλάει, ποτέ δεν πούλησε και δεν ξέρω γιατί.

Η πιο σημαντική συμβουλή που μου έχει δώσει είναι να παραμείνω ο εαυτός μου. Να είμαι καλό παιδί. Να μην σου κάνω κακό σε κανένα. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ εγώ, όπως και ακόμα ταλαιπωρούμαι, αρκεί να είμαι ο Θανάσης όπως μεγάλωσα και παρέμεινα».