Θέλετε να μετακομίσετε στην Ευρώπη; Οι χώρες που μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βίζα ψηφιακού νομά

Από την πανδημία, πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε την ελευθερία να εργαζόμαστε από οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό για την τόνωση των υποβαθμισμένων τουριστικών βιομηχανιών τους, χώρες από την Κροατία έως την Ισπανία διευκολύνουν την απόκτηση προσωρινής διαμονής ενώ εργάζεστε για μια ξένη εταιρεία.



Αυτό όχι μόνο βοηθά στην κάλυψη των κενών της χαμηλής περιόδου σε προορισμούς που εξαρτώνται από τον τουρισμό, αλλά προσφέρει στους πολίτες εκτός ΕΕ την ηρεμία και την ευκαιρία να εργαστούν νόμιμα εξ αποστάσεως.



Οι βίζες για ψηφιακούς νομάδες βοηθούν τις χώρες υποδοχής να αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα, από το brain drain έως τη γήρανση του πληθυσμού.

Αν θέλετε να μετακομίσετε στην Ευρώπη, να εργαστείτε εξ αποστάσεως και να αποκτήσετε το δικαίωμα να ταξιδεύετε στην περιοχή Σένγκεν, μια βίζα για ψηφιακούς νομάδες μπορεί να είναι η ιδανική λύση.

Ρεπορτάζ του Euronews επιχειρεί μια σύγκριση ανάμεσα στις βίζες για εξ αποστάσεως εργασία που είναι διαθέσιμες ή θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής, των τελών αίτησης και των απαιτήσεων εισοδήματος.

Ορισμένες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκείνους που εργάζονται με τηλεργασία, ενώ άλλες είναι υπάρχουσες βίζες που έχουν προσαρμοστεί σε άτομα που επιθυμούν να εργάζονται ενώ ταξιδεύουν.

Ποιες βίζες για ψηφιακούς νομάδες είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη

Αλβανία: Για την εκπληκτική φύση και το χαμηλό κόστος ζωής

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης έως και πέντε έτη



Τέλη αίτησης: Με βάση την αμοιβαιότητα



Απαιτούμενο εισόδημα: Εκτιμώμενο 9.800 €/έτος

Οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Αλβανία, η οποία τους επιτρέπει να παραμείνουν και να εργαστούν εκεί για έως ένα έτος. Η λεγόμενη «μοναδική άδεια», που εισήχθη στις αρχές του 2022, μπορεί να ανανεωθεί έως και πέντε συνεχείς φορές.



Όσοι εργάζονται με τηλεργασία πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό σύμβασης εργασίας για εταιρεία εκτός της χώρας που τους επιτρέπει να εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς και τα σχετικά προσόντα. Πρέπει επίσης να διαθέτουν τοπικό τραπεζικό λογαριασμό, σύμβαση στέγασης, ασφάλιση υγείας και καθαρό ποινικό μητρώο, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν για τη διαβίωσή τους.



Βουλγαρία: Για μια οικονομική πύλη προς την Ευρώπη

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος



Τέλη αίτησης: 300+ ευρώ



Απαιτούμενο εισόδημα: Εκτιμώμενο 31.000 €/έτος



Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη βίζα ψηφιακών νομάδων της Βουλγαρίας. Οι αιτούντες πρέπει να είναι πολίτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που εργάζονται εξ αποστάσεως και κερδίζουν το εισόδημά τους εκτός Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν τρία κριτήρια επιλεξιμότητας: απομακρυσμένοι υπάλληλοι εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας· ιδιοκτήτες εταιρειών ή άτομα που κατέχουν περισσότερο από το 25 % μιας επιχείρησης εγγεγραμμένης στο εξωτερικό· και ελεύθεροι επαγγελματίες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες εκτός Βουλγαρίας για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 50 φορές υψηλότερο από τον βουλγαρικό μηνιαίο κατώτατο μισθό, ο οποίος ανέρχεται επί του παρόντος σε 620 ευρώ, δηλαδή ελάχιστο ετήσιο εισόδημα 31.000 ευρώ.



Κροατία: Για ηλιοφάνεια χωρίς φορολογικά προβλήματα

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης



Τέλη αίτησης: Περίπου 60 ευρώ



Απαιτούμενο εισόδημα: Περίπου 2.500 ευρώ/μήνα



Η Κροατία ξεκίνησε το 2021 την έκδοση άδειας διαμονής ενός έτους για ψηφιακούς νομάδες. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε πολίτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που εργάζονται στον τομέα της «τεχνολογίας επικοινωνιών», είτε μέσω της δικής τους εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό είτε ως απομακρυσμένοι υπάλληλοι εταιρείας εκτός Κροατίας.



Εφόσον δεν χρειάζονται τουριστική βίζα για να εισέλθουν στην Κροατία, οι εργαζόμενοι από απόσταση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής ενός έτους μετά την άφιξή τους. Τα στενά μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή διαμονή. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι από απόσταση δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε φόρο εισοδήματος στην Κροατία.



Κύπρος: Για τις παραλίες της Μεσογείου και την αρχαία ιστορία

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο έτη



Τέλη αίτησης: 70 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 3.500 €/μήνα



Ανοιχτή σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, η βίζα για εξ αποστάσεως εργασία της Κύπρου ξεκίνησε το 2021 με ανώτατο όριο 100 νομάδες. Το 2022, η κυβέρνηση αύξησε αυτό το ανώτατο όριο σε 500 βίζες.



Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει να εργάζεστε για εργοδότη εγγεγραμμένο εκτός Κύπρου.



Οι ψηφιακοί νομάδες επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους τις οικογένειές τους, αν και τα μέλη αυτών δεν επιτρέπεται να εργάζονται στην Κύπρο.



Τσεχία: Για προσιτή διαβίωση και παραμυθένια κάστρα

Διάρκεια βίζας: Έως ένα έτος



Τέλη αίτησης: 200 €



Απαιτούμενο εισόδημα: Πρέπει να έχετε 5.000 € στον τραπεζικό σας λογαριασμό



Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μακροπρόθεσμη άδεια εργασίας ή άδεια ελεύθερου επαγγελματία στην Τσεχική Δημοκρατία. Γνωστή με την ονομασία «βίζα zivno» (συντομογραφία του Zivnostenske opravneni ή άδεια άσκησης επαγγέλματος), προορίζεται για πολίτες εκτός ΕΕ που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τη δική τους επιχείρηση.



Απαιτεί δεσμούς με μια εταιρεία στην Τσεχική Δημοκρατία, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους σκοπεύουν να βρουν τοπική εργασία ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως η διδασκαλία.

Εσθονία: Για ψηφιακή υποδομή με περιορισμένο προϋπολογισμό

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης κατά έξι μήνες



Τέλη αίτησης: 100 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 4.500 €/μήνα



Η Εσθονία ξεκίνησε την ψηφιακή βίζα για νομάδες το καλοκαίρι του 2020. Επιτρέπει σε άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως για εταιρείες στο εξωτερικό - ή σε ελεύθερους επαγγελματίες με πελάτες κυρίως στο εξωτερικό - να παραμείνουν στην Εσθονία για έως και ένα έτος κάθε φορά. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιπλέον βίζα έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σας βίζας.



Οι αιτούντες πρέπει να έχουν κερδίσει τουλάχιστον 3.500 € καθαρά ανά μήνα κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της αίτησής τους.



Εάν παραμείνετε στην Εσθονία για περισσότερο από έξι μήνες, θα αποκτήσετε φορολογική κατοικία και θα υποβάλλεστε σε τοπικούς φόρους.



Η χώρα προσφέρει επίσης «ηλεκτρονική κατοικία», η οποία παρέχει στους απομακρυσμένους επιχειρηματίες ψηφιακή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εσθονίας χωρίς να παρέχει κατοικία. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση μιας εταιρείας στο διαδίκτυο, την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και τη δήλωση φόρων στην Εσθονία χωρίς να ζείτε πραγματικά εκεί.

Φινλανδία: Για ανέγγιχτη φύση στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου

Διάρκεια βίζας: Έξι μήνες



Τέλη αίτησης: 400



Απαιτούμενο εισόδημα: 1.220 €/μήνα



Η βίζα αυτοαπασχόλησης της Φινλανδίας είναι ανοιχτή σε επιχειρηματίες εκτός ΕΕ που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή διευθύνουν ανεξάρτητη επιχείρηση. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν την ελάχιστη απαίτηση εισοδήματος και να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα.

Ουγγαρία: Για ιαματικά λουτρά και χαμηλό κόστος διαβίωσης

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης



Τέλη αίτησης: 110



Απαιτούμενο εισόδημα: 3.000 ευρώ/μήνα



Η βίζα «Λευκή Κάρτα» της Ουγγαρίας είναι ανοιχτή σε ψηφιακούς νομάδες εκτός ΕΕ που εργάζονται εξ αποστάσεως εκτός της χώρας. Πρέπει να παραμείνετε στη χώρα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε περίοδο 180 ημερών και θα απαλλαγείτε από την καταβολή φόρου στην Ουγγαρία για τους πρώτους έξι μήνες. Δεν επιτρέπεται να εργάζεστε για ουγγρική εταιρεία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Ισλανδία: Για εξερευνητές της φύσης με υψηλά εισοδήματα

Διάρκεια βίζας: Έξι μήνες



Τέλη αίτησης: 86 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 7.075 €/μήνα



Η βίζα μακροχρόνιας απομακρυσμένης εργασίας της Ισλανδίας απευθύνεται σε άτομα με υψηλά εισοδήματα άνω των 7.000 € τον μήνα είτε ως υπάλληλοι ξένων εταιρειών είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η βίζα έχει διάρκεια έξι μηνών και οι αιτούντες δεν θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.



Με αυτή τη βίζα δεν επιτρέπεται να εργάζεστε για Ισλανδούς εργοδότες.

Ιταλία: Για χαλαρή ζωή και εντυπωσιακά τοπία

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης



Τέλη αίτησης: 116 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 28.000 €/έτος



Μια νέα βίζα για ψηφιακούς νομάδες υπογράφηκε στην ιταλική νομοθεσία τον Μάρτιο του 2022 και τελικά τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2024.



Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν μια σειρά από απαιτήσεις, όπως να διαθέτουν ασφάλιση υγείας και να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο. Πρέπει επίσης να είναι φορολογικά εντάξει στην Ιταλία πριν υποβάλουν την αίτηση.



Λετονία: Για χιλιόμετρα δασών και όμορφη αρχιτεκτονική

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερο έτος



Δωρεάν αίτηση: TBC



Απαιτούμενο εισόδημα: Τουλάχιστον 2.858 €/μήνα



Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για βίζα ψηφιακών νομάδων το 2022. Η νομοθεσία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία τροποποίησης πριν καταστεί επίσημη.



Ωστόσο, οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι μετά από πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στη Λετονία, οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να είναι πολίτες ή κάτοικοι χώρας μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλτα: Για ήπιους χειμώνες και μέρες στη θάλασσα

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος



Τέλη αίτησης: 300 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 2.700 €/μήνα



Η άδεια διαμονής για νομάδες της Μάλτας απευθύνεται σε τηλεργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που εργάζονται για εταιρείες εκτός της χώρας. Η άδεια ενός έτους είναι ανοιχτή σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.



Αρχικά, στους νομάδες είχε υποσχεθεί ότι θα τους χορηγούνταν φοροαπαλλαγή, αρκεί να συνέχιζαν να πληρώνουν φόρους στη χώρα καταγωγής τους. Ωστόσο, υπήρξαν νομικές επιπλοκές με αυτή την υπόσχεση, οι οποίες επί του παρόντος επιλύονται.



Θέλετε να κάνετε τη Μάλτα τη μόνιμη κατοικία σας; Ένα νέο πρόγραμμα διαμονής για νεοφυείς επιχειρήσεις που ανακοινώθηκε το 2023 χορηγεί άδεια διαμονής τριών ετών σε υπηκόους τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επένδυση τουλάχιστον 25.000 ευρώ στη χώρα. Εάν η επιχείρηση είναι επιτυχής, η άδεια μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε χρόνια και τελικά να οδηγήσει σε μακροχρόνια διαμονή.



Μαυροβούνιο: Για τολμηρές πεζοπορίες και χαμηλό κόστος ζωής

Διάρκεια βίζας: Δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο



Κόστος αίτησης: 67



Απαιτούμενο εισόδημα: Περίπου 1.400 €/μήνα

Το Μαυροβούνιο ανακοίνωσε την ψηφιακή βίζα για νομάδες για μη πολίτες της ΕΕ το 2021 και εισήγαγε τα πρώτα στάδια του προγράμματος το 2023. Ωστόσο, οι αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες μέχρι κάποια στιγμή το 2024.



Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα για να ζήσουν στη χώρα για έως και τέσσερα χρόνια. Οι ψηφιακοί νομάδες δικαιούνται φορολογικές ελαφρύνσεις, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Νορβηγία: Για ορειβασία και τοπικές επιχειρήσεις

Διάρκεια βίζας: Έως δύο έτη



Τέλη αίτησης: 600



Απαιτούμενο εισόδημα: 3.000 €/μήνα



Οι επιλέξιμοι ψηφιακοί νομάδες από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής και βίζα ανεξάρτητου εργολάβου για να ζήσουν και να εργαστούν εξ αποστάσεως στη Νορβηγία. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Νορβηγό πελάτη και υποχρεούνται να πληρώνουν τοπικούς φόρους στο πλαίσιο του προγράμματος.



Πορτογαλία: Για τις απόκρημνες ακτές και τα σαββατοκύριακα με γευσιγνωσία κρασιού

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος



Απαιτούμενο εισόδημα: 3.280 €/μήνα



Η Πορτογαλία ξεκίνησε αρχικά τη βίζα για ψηφιακούς νομάδες τον Οκτώβριο του 2022, με την επίσημη ονομασία «βίζα διαμονής για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας εξ αποστάσεως εκτός του εθνικού εδάφους».

Είναι ανοιχτή σε πολίτες εκτός ΕΕ που είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι σε εταιρεία εκτός Πορτογαλίας.



Το νέο πρόγραμμα αποτελεί εναλλακτική λύση της υπάρχουσας βίζας «D7», η οποία απευθύνεται σε συνταξιούχους και άτομα με «παθητικό εισόδημα».

Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό ασφάλισης υγείας για όλη τη διάρκεια της διαμονής σας. Εάν συνοδεύεστε από σύζυγο ή παιδιά, το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα αυξάνεται ή πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό για ένα συγκεκριμένο ποσό αποταμιεύσεων στον τραπεζικό σας λογαριασμό.



Ρουμανία: Για μακρινές πεζοπορίες και οικονομικές διαμονές

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος



Τέλη αίτησης: 120 €



Απαιτούμενο εισόδημα: 3.950 €/μήνα (τριπλάσιο του μέσου ακαθάριστου μισθού στη Ρουμανία)



Η βίζα για ψηφιακούς νομάδες της Ρουμανίας απευθύνεται σε πολίτες εκτός ΕΕ. Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση υγείας, καθαρό ποινικό μητρώο και αποδεικτικό εισοδήματος από εταιρεία εκτός Ρουμανίας.



Το 2023, ο Ρουμάνος πρόεδρος υπέγραψε ένα νέο νομοσχέδιο για τη διευκρίνιση των φορολογικών απαιτήσεων για τους ψηφιακούς νομάδες. Όσοι διαμένουν για μεγάλες περιόδους εξαιρούνται από την καταβολή φόρου εισοδήματος, κοινωνικής ασφάλισης και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης υγείας.



Για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διαμονή 183 ημερών στη χώρα σε περίοδο 12 συνεχόμενων μηνών.



Οι ψηφιακοί νομάδες με φορολογική κατοικία σε άλλη χώρα δεν υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο στη Ρουμανία στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σλοβενία: Για ανερχόμενες πόλεις με υπηρεσίες συνεργασίας

Διάρκεια βίζας: 12 μήνες, μη ανανεώσιμη



Τέλη αίτησης: Αναμένεται 100-150 ευρώ



Απαιτούμενο εισόδημα: Περίπου 3.200 ευρώ/μήνα



Η βίζα ψηφιακού νομά της Σλοβενίας είναι διαθέσιμη για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ και ΕΟΧ. Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει επίσης να εργάζεστε αποκλειστικά για ξένους πελάτες ή εργοδότες.



Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να συνοδεύσουν έναν ψηφιακό νομά που διαθέτει βίζα, αλλά δεν επιτρέπεται να εργάζονται για εταιρείες με έδρα τη Σλοβενία.



Οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για επαρκές εισόδημα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής τους.



Η άδεια ισχύει για 12 μήνες. Δεν είναι ανανεώσιμη, επομένως οι τηλεργαζόμενοι που επιθυμούν να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες εκτός Σλοβενίας πριν υποβάλουν εκ νέου αίτηση.



Ισπανία: Για διακοπές στην παραλία και φορολογικές ελαφρύνσεις

Διάρκεια βίζας: Ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για έως και πέντε έτη



Τέλη αίτησης: Διαφέρουν ανά νομό, συνήθως περίπου 80 €



Απαιτούμενο εισόδημα: Επί του παρόντος 2.334 €/μήνα



Η πολυαναμενόμενη βίζα για ψηφιακούς νομάδες της Ισπανίας τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2023. Το πρόγραμμα παρέχει σε πολίτες εκτός ΕΕ τη δυνατότητα να ζήσουν και να εργαστούν εκεί για έως και πέντε χρόνια.

Είναι ανοιχτή σε άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως για μη ισπανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών με πολλούς πελάτες όσο και των εργαζομένων που απασχολούνται από μία μόνο εταιρεία. Πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα προσόντα ή την εμπειρία στον τομέα τους.



Στενοί συγγενείς, όπως παιδιά και σύζυγοι, μπορούν να συνοδεύσουν τον κάτοχο της βίζας στη χώρα, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα.

Θα χορηγηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις σε τηλεργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ. Θα καταβάλλουν φόρο 15% κατά τα πρώτα τέσσερα έτη της διαμονής τους, αντί του συνήθους 24%.



Τουρκία: Για πολυσύχναστες πόλεις και υπέροχες ακτές

Διάρκεια βίζας: Έξι μήνες



Τέλη αίτησης: Θα ανακοινωθούν



Απαιτούμενο εισόδημα: 2.800 ευρώ/μήνα



Τον Μάρτιο του 2024, η Τουρκία έγινε η τελευταία χώρα που θέσπισε βίζα για ψηφιακούς νομάδες για αλλοδαπούς τηλεργαζόμενους.



Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας έχει δημιουργήσει έναν ειδικό ιστότοπο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τα πρώτα στάδια της αίτησης.



Όσοι ενδιαφέρονται για τη βίζα ψηφιακού νομά της Τουρκίας πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 21 και 55 ετών. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.



Πρόσθετες προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, την ύπαρξη σύμβασης εργασίας ή επιχειρηματικής σύμβασης και την απόδειξη του ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος.