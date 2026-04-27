Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών - Κόφτης έως 50% στις χρεώσεις των δανείων

Πακέτο μέτρων για προστασία των δανειοληπτών προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , μιλώντας στην ΕΡΤ, σημειώνοντας πως η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου. Το μήνυμα ήταν σαφές, καθώς οι τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να κρύβουν πίσω από δυσανάγνωστες παραγράφους χρεώσεις που αποπληρώνονται για χρόνια χωρίς ο δανειολήπτης να το αντιλαμβάνεται.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο



Το κεντρικό μέτρο είναι ο λεγόμενος «κόφτης»: πλαφόν μεταξύ 30% και 50% στις συνολικές χρεώσεις των τραπεζών, ποσοστό που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν μία οικογένεια δανειστεί 15.000 ευρώ και το πλαφόν υπολογιστεί στο 40%, τότε στο τέλος της αποπληρωμής δεν μπορεί να έχει δώσει περισσότερα από 19.500 ευρώ συνολικά, μαζί με τόκους, έξοδα και προμήθειες.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο φέρνει υποχρεωτικές προειδοποιήσεις σε κάθε διαφήμιση δανείου, δυνατότητα ακύρωσης σύμβασης με ένα «κλικ», αλλά και απαγόρευση χρήσης ογκολογικών δεδομένων για την αξιολόγηση δανειοληπτών μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Γιατί είναι σημαντικό



Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δεν είχε μέχρι σήμερα θεσμοθετημένο ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος καταναλωτικής πίστης.

Αποτέλεσμα; Δάνεια που στη διάρκεια αποπληρωμής τους διπλασιάζονταν σε αξία, κάρτες που μετατρέπονταν σε παγίδα χρέους, καταναλωτές που υπέγραφαν συμβόλαια χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό τους κόστος.



Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης υποχρέωση των τραπεζών να ελέγχουν αυστηρότερα την πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών, ώστε να αποφεύγεται η υπερχρέωση των νοικοκυριών. Με άλλα λόγια, η ευθύνη δεν βαραίνει πλέον μόνο τον δανειολήπτη που δεν διάβασε τα ψιλά γράμματα, βαραίνει και την τράπεζα που τα έγραψε.

Η διαβούλευση αναμένεται εντός Μαΐου, με στόχο το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή το συντομότερο δυνατό.

