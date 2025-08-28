Θερινές εκπτώσεις 2025: «Βουτιά» στις πωλήσεις – Σήμα κινδύνου από την ΕΣΕΕ

Ανησυχητική εικόνα για το λιανεμπόριο αποτυπώνει η πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για τις θερινές εκπτώσεις 2025 που ολοκληρώνονται το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η αγορά συνεχίζει το αρνητικό σερί από την αρχή του χρόνου, με έξι στις δέκα επιχειρήσεις να δηλώνουν πτώση πωλήσεων.



Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ , Σταύρος Καφούνης, σχολίασε: «Τα αποτελέσματα των εκπτώσεων δείχνουν ξεκάθαρα την αδυναμία ανάκαμψης. Χάθηκαν όλα τα βασικά ορόσημα της χρονιάς – χειμερινές εκπτώσεις, Πάσχα και καλοκαίρι. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνιούν για το αύριο και η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον εμπορικό κόσμο. Παράλληλα, πρέπει να ξαναδούμε συνολικά τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να αποδώσει πραγματικά σε καταναλωτές και επιχειρήσεις».

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

59% των επιχειρήσεων είχαν χειρότερες πωλήσεις από πέρυσι – μόλις 1 στις 10 είδε θετικό πρόσημο.

47% δηλώνουν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις φετινές εκπτώσεις.

37% των εμπόρων συνεχίζουν προσφορές και μετά τη λήξη των εκπτώσεων, παρά το θεσμικό πλαίσιο.

6 στις 10 επιχειρήσεις έκαναν εκπτώσεις άνω του 30%, με το 31%-40% να κυριαρχεί.

Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν το πιο «δυνατό» για το 38% των επιχειρήσεων.

Οι 7 στις 10 που κατέγραψαν πτώση είδαν μείωση έως 20%.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις με αύξηση πωλήσεων, τα κέρδη δεν ξεπέρασαν το 10%.

Οι μισές (47%) έκαναν εκπτώσεις σε όλα τα είδη, ενώ το 51% κατέγραψε χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι.

Μόνο 1 στους 5 επιχειρηματίες δηλώνει πολύ ικανοποιημένος από την κίνηση στα καταστήματα.

Τα κρίσιμα μηνύματα της αγοράς

Παρά την άνοδο του e-commerce, το 45% των επιχειρηματιών λέει πως το φυσικό κατάστημα εξακολουθεί να έχει περισσότερες πωλήσεις από το ηλεκτρονικό.

Η ακρίβεια, το λειτουργικό κόστος και το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα είναι τα τρία μεγαλύτερα «αγκάθια».

74% των επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση λειτουργικού κόστους πάνω από 10% από την αρχή του 2025.

Τα μέτρα στήριξης απέναντι στις ανατιμήσεις και την ενεργειακή πίεση κρίνονται ανεπαρκή από το 67% των επιχειρηματιών.

Με λίγα λόγια, οι Θερινές Εκπτώσεις 2025 δεν έφεραν την «ανάσα» που περίμενε το λιανεμπόριο. Το στοίχημα για τους επόμενους μήνες είναι πλέον αν η αγορά θα αντέξει χωρίς ουσιαστική στήριξη.