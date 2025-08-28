Θερινές εκπτώσεις 2025: «Βουτιά» στις πωλήσεις – Σήμα κινδύνου από την ΕΣΕΕ
Τρεις στις 4 επιχειρήσεις (74%) σημειώνει πως το λειτουργικό της κόστος έχει διογκωθεί περισσότερο από 10% από τις αρχές του έτους έως σήμερα.
Ανησυχητική εικόνα για το λιανεμπόριο αποτυπώνει η πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για τις θερινές εκπτώσεις 2025 που ολοκληρώνονται το Σάββατο 30 Αυγούστου. Η αγορά συνεχίζει το αρνητικό σερί από την αρχή του χρόνου, με έξι στις δέκα επιχειρήσεις να δηλώνουν πτώση πωλήσεων.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ , Σταύρος Καφούνης, σχολίασε: «Τα αποτελέσματα των εκπτώσεων δείχνουν ξεκάθαρα την αδυναμία ανάκαμψης. Χάθηκαν όλα τα βασικά ορόσημα της χρονιάς – χειμερινές εκπτώσεις, Πάσχα και καλοκαίρι. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνιούν για το αύριο και η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον εμπορικό κόσμο. Παράλληλα, πρέπει να ξαναδούμε συνολικά τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να αποδώσει πραγματικά σε καταναλωτές και επιχειρήσεις».
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας
- 59% των επιχειρήσεων είχαν χειρότερες πωλήσεις από πέρυσι – μόλις 1 στις 10 είδε θετικό πρόσημο.
- 47% δηλώνουν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις φετινές εκπτώσεις.
- 37% των εμπόρων συνεχίζουν προσφορές και μετά τη λήξη των εκπτώσεων, παρά το θεσμικό πλαίσιο.
- 6 στις 10 επιχειρήσεις έκαναν εκπτώσεις άνω του 30%, με το 31%-40% να κυριαρχεί.
- Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν το πιο «δυνατό» για το 38% των επιχειρήσεων.
- Οι 7 στις 10 που κατέγραψαν πτώση είδαν μείωση έως 20%.
- Αντίθετα, στις επιχειρήσεις με αύξηση πωλήσεων, τα κέρδη δεν ξεπέρασαν το 10%.
- Οι μισές (47%) έκαναν εκπτώσεις σε όλα τα είδη, ενώ το 51% κατέγραψε χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι.
- Μόνο 1 στους 5 επιχειρηματίες δηλώνει πολύ ικανοποιημένος από την κίνηση στα καταστήματα.
Τα κρίσιμα μηνύματα της αγοράς
- Παρά την άνοδο του e-commerce, το 45% των επιχειρηματιών λέει πως το φυσικό κατάστημα εξακολουθεί να έχει περισσότερες πωλήσεις από το ηλεκτρονικό.
- Η ακρίβεια, το λειτουργικό κόστος και το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα είναι τα τρία μεγαλύτερα «αγκάθια».
- 74% των επιχειρήσεων δηλώνει αύξηση λειτουργικού κόστους πάνω από 10% από την αρχή του 2025.
- Τα μέτρα στήριξης απέναντι στις ανατιμήσεις και την ενεργειακή πίεση κρίνονται ανεπαρκή από το 67% των επιχειρηματιών.
Με λίγα λόγια, οι Θερινές Εκπτώσεις 2025 δεν έφεραν την «ανάσα» που περίμενε το λιανεμπόριο. Το στοίχημα για τους επόμενους μήνες είναι πλέον αν η αγορά θα αντέξει χωρίς ουσιαστική στήριξη.