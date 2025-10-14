Θεσσαλονίκη: 82 προτάσεις για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα – Ξεκινά η αξιολόγηση
Ξεκινά η αξιολόγηση για το μέλλον του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στη Θεσσαλονίκη, με 82 προτάσεις να διεκδικούν υλοποίηση
Ολοκληρώθηκε η φάση της υποβολής προτάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Bauhaus4MED.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Καλαμαριάς, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και συνολικά υποβλήθηκαν 82 προτάσεις.
Από χθες (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου), όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ξεκίνησε η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 του μήνα.
Διαβάστε περισσότερα για την αξιολόγηση των προτάσεων για το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα.