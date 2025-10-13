Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός ταξί που τράκαρε μηχανή με αστυνομικούς και έφυγε από το σημείο

Την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο παρασύρθηκε και τραυματίστηκε ένας αστυνομικός το βράδυ του Σαββάτου 11/10 στη Θεσσαλονίκη παραδέχτηκε ένας 37χρονος οδηγός ταξί τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν.

Ο ίδιος προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος.

Στη δίκυκλη μηχανή επέβαιναν δύο αξιωματικοί τη ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επέστρεφαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης μετά τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην Πυλαία.

Ο συνεπιβάτης, με βαθμό ταξιάρχου, πρόλαβε και πήδηξε εγκαίρως από την μηχανή, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο αντίθετο ρεύμα ο ταξιτζής

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διεξήχθη στο σημείο, όταν οι δυο αστυνομικοί βγήκαν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, ρίχνοντάς τους πάνω σε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία και να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.