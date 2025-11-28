Θεσσαλονίκη: Κανονικά η τηλεματική του ΟΑΣΘ – Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Κανονικά λειτουργούν πλέον τα συστήματα τηλεματικής του ΟΑΣΘ στα οποία είχε παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τις προηγούμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές του ΟΑΣΘ, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στη λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων στις στάσεις με τηλεματική του ΟΑΣΘ.

