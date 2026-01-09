Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε αστυνομικό - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51 ετών αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. να αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος Έλληνας, όπως επίσης ένας 33χρονος αλλοδαπός. Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας - μεταξύ άλλων - λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.

