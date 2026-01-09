Ελλάδα κρατούμενος Αστυνομικοί Θεσσαλονίκη Local News Βία

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε αστυνομικό - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Δύο συλλήψεις για το περιστατικό. Σε κρίση πανικού απέδωσε την επίθεση συγκρατούμενος του δράστη.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51 ετών αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. να αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος Έλληνας, όπως επίσης ένας 33χρονος αλλοδαπός. Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας - μεταξύ άλλων - λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

