Θεσσαλονίκη: Πώς τα αγροτικά μπλόκα έδωσαν επιπλέον «ζωή» στην εστίαση

*Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα σε αρκετές περιοχές, πολλοί προτίμησαν να μείνουν εντός των τειχών και να περάσουν όμορφες στιγμές σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ της Θεσσαλονίκης. Έτσι θα έλεγε κανείς πως η εστίαση βγήκε κερδισμένη από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως εξήγησε σε τηλεφωνική μας συνομιλία ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Επιτροπίδης «η πληρότητα, ειδικά στα τριήμερα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων, ήταν στο 100%. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τις αρχές Δεκεμβρίου με κρατήσεις».

