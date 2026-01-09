Θεσσαλονίκη: Πετούσε μπάζα σε δημόσιο χώρο – Ψυγεία και άλλες συσκευές (ΦΩΤΟ)

Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Ασπροβάλτας ένας 57χρονος αλλοδαπός για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος ο οποίος είναι υπήκοος Αλβανίας, πιάστηκε να πετά ψυγεία, κλιματιστικά, πλυντήρια, τραπέζια και καρέκλες χρησιμοποιώντας ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του σε περιοχή στην Αμφιθέα Ασπροβάλτας.

