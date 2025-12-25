Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στην τράπεζα - Στα χέρια του ελληνικού FBI η υπόθεση

Το ελληνικό «FBI» έχει αναλάβει τις έρευνες για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο. Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής «χτενίζει» την περιοχή, αναζητώντας το παραμικρό ίχνος που θα αποκαλύψει την ταυτότητα των δραστών.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:20, έξω από κατάστημα στη συμβολή Καραολή-Δημητρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην οδό Σαλαμίνος, δίπλα στο κτίριο.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στο υποκατάστημα της τράπεζας στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία», αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η επίθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Θεσσαλονίκης, όπου είχε χάσει τη ζωή της η 39χρονη γυναίκα, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Οι ζημιές από το ωστικό κύμα ήταν ολοκληρωτικές: οι τζαμαρίες του καταστήματος θρυμματίστηκαν, φθορές σημειώθηκαν στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα και κοντινές πολυκατοικίες.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να εντοπίσουν κινήσεις ή πρόσωπα που θα ξεκλειδώσουν το παζλ της επίθεσης.