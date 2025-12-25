Ζημιές προκάλεσε έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη - Τι ερευνούν οι Αρχές

Έκρηξη σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Το υποκατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Από την έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διακριβώσουν πότε και πώς οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερα για την εξέλιξη της υπόθεσης.