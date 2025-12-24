Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε μαγαζί με «φρουτάκια» - Συνελήφθησαν 4 άτομα

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία οι δύο είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνη και υπάλληλος] και οι δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.



Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και

το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.