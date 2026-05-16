Θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό: Τι απαντά το ΓΕΝ για την κατάταξη στρατευσίμων της Β’ ΕΣΣΟ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Την παρέμβαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό για τη Β΄ ΕΣΣΟ 2026, που θα υπηρετήσει με τη νέα θητεία.

Αυτό το οποίο διευκρινίζεται είναι ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζεται ήδη από την 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, χωρίς να συνιστά γενικευμένη αλλαγή στην κατανομή των υπόχρεων θητείας.

Όπως σημειώνεται, η πρόσκληση για κατάταξη αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του Ν. 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄.

Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε πραγματοποιήθηκε η κατάταξη στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό και κατά την 2026 Ά ΕΣΣΟ.

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο αναφέρει:

Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, μεταφέρονται, αυτεπάγγελτα, μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας που υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη, σε άλλο Κλάδο των ΕΔ οι εξής κατηγορίες:

Στο Πολεμικό Ναυτικό:

Αα) Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών, οι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με ειδικότητα Πλοιάρχου – Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.

Αβ) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Ωκεανογραφία – Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού.

Αγ) Όσοι έλαβαν αναβολή κατάταξης ως ναυτολογημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 190.

Αδ) Οι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου σε ισχύ με πλόες.