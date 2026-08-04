Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Μαρσέλλος

Μι δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Τρίτης, καθώς ο εμβληματικός Γιώργος Μαρσέλλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Μαρσέλλος ήταν μια από τις εμβληματικότερες μορφές του κλασικού αθλητισμού και υπηρέτησε τον στίβο τόσο ως αθλητής όσο και ως διοικητικός παράγοντας. Μετά το τέλος της καριέρας του ως αθλητής στα 110 μέτρα με εμπόδια, στο δέκαθλο και στο άλμα εις ύψος, ο εκλιπόντας διετέλεσε και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 μέχρι και το 1982.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Βαρύ πένθος στον ελληνικό στίβο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλλος. Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982 έχοντας περάσει νωρίτερα από όλα στα στάδια στο χώρο του στίβου.

Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από τον Πανιώνιο και υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μ. με εμπόδια, το δέκαθλο και το ύψος. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960 και το 1964. Μάλιστα, το 1964 ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Μετά τη θητεία του ως πρόεδρος ασχολήθηκε με την πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σόφια Σακοράφα και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος».