Θλίψη στον κόσμο του μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης ΑΕΚ και Άρη

Βαρύ πένθος στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης που άφησε το αποτύπωμά του και στα ελληνικά παρκέ.

Ο Κροάτης είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της χώρας μας, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες της ΑΕΚ, του Άρη, της Ολυμπιάδας Λάρισας και της Ολυμπιάδας Πάτρας, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας το 2012, ο Γκργκούρεβιτς παρέμεινε στο χώρο του μπάσκετ, ακολουθώντας την προπονητική οδό. Μάλιστα, εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στη Σπλιτ, μεταφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στις νεότερες γενιές.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.



Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.



Τα συλλυπητήρια του Άρη



Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.



Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…