Θοδωρής Φέρρης στο J2US: Η συγκινητική στιγμή που τραγούδησε με τη μητέρα του στη σκηνή

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής σεζόν του J2US εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026, όταν ο Θοδωρής Φέρρης ανέβηκε στη σκηνή του δημοφιλούς μουσικού show ως καλεσμένος.



Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν περιορίστηκε μόνο στις επιτυχίες του, αλλά χάρισε στο κοινό μια αυθόρμητη και βαθιά ανθρώπινη στιγμή: ένα ντουέτο με τη μητέρα του, η οποία έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση.

O Θοδωρής Φέρρης στη σκηνή του J2US

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε στο πλατό του J2US ως special guest και από τα πρώτα λεπτά κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό.



Αρχικά εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Κώστα Χατζή, σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που ένωσε δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Η σύμπραξή τους απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό και τους διαγωνιζόμενους του show.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ερμήνευσε solo μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ανεβάζοντας το κέφι στο πλατό και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η απρόσμενη στιγμή με τη μητέρα του

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η παρουσία του στο show, ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του και του ζήτησε να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη στιγμή.



Η έκπληξη ήρθε όταν του πρότεινε να τραγουδήσει μαζί με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό.



Ο Θοδωρής Φέρρης πλησίασε τη μητέρα του και οι δυο τους ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, ερμηνεύοντας το αγαπημένο τραγούδι «Πώς να γλυτώσει μάτια μου ο ένας απ’ τον άλλο;». Η σκηνή ήταν γεμάτη συναίσθημα, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται μια σπάνια και πολύ προσωπική στιγμή μπροστά στις κάμερες.

Μια τρυφερή στιγμή που συγκίνησε το κοινό

Η αυθόρμητη αυτή στιγμή συγκίνησε τόσο τους παρευρισκόμενους στο στούντιο όσο και τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν το live.



Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της μητέρας του τραγουδιστή και το ντουέτο τους στη σκηνή έδωσαν έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συναισθηματικό τόνο στη βραδιά.



Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που δεν βασίζονται σε εντυπωσιακά σκηνικά ή φώτα, αλλά σε κάτι πολύ πιο απλό: τη σχέση μητέρας και γιου. Και αυτό ακριβώς ήταν που έκανε τη σκηνή να ξεχωρίσει.