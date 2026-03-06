Χρήστος Χολίδης: Έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά

Έγινε πατέρας και μας το ’σκασε! Ο λόγος για τον τραγουδιστή Χρήστο Χολίδη, που τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά, αφού η αγαπημένη του Κατερίνα Γκιουζέλη έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Πήραν εξιτήριο

Η είδηση έγινε γνωστή από το ιδιωτικό μαιευτήριο στο οποίο ήρθε στον κόσμο το μωράκι και συγκεκριμένα από τη σελίδα του στο Instagram. «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του μαιευτηρίου που συνοδεύεται από φωτογραφίες του ζευγαριού, αλλά και του μαιευτήρα τους, Ιωάννη Μαζαράκου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2025 στην Κερατέα και πλέον απολαμβάνουν τη νέα τους οικογενειακή συνθήκη και είναι τρισευτυχισμένοι!