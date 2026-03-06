Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπήρχαν ήδη παιδιά»

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά -δες» και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στην σχέση με τον σύζυγό της Νικηφόρο Χαραγκιώνη.

«Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπάρχουν ήδη παιδιά. Ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι είμαι η γυναίκα της ζωής του, εμένα πέρασε λίγο από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών» δεν δίστασε να παραδεχθεί.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε ενστάσεις γι' αυτόν τον γάμο: «Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε: «Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου; Τι σου λείπει;». Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει: «Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι». Λέω: «Πες μου». Μου λέει: «Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ». Δεν έδωσα σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου».