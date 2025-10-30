Θωρακίζεται από τις πυρκαγιές η Κνωσός

Την Απόφαση Ένταξης του έργου «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού» στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.141.525 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

