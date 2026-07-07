Θρίλερ στο Πακιστάν: Αεροσκάφος έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου μετά από βλάβη

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο Πακιστάν για τον εντοπισμό αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου της K2 Airways, το οποίο έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου, έχοντας προηγουμένως αναφέρει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

K2 Airways #KTA1732 is reportedly missing. Preliminary ADS-B data indicate a possible crash in the sea southwest of Karachi. https://t.co/IIMDHaGTAy pic.twitter.com/KbyI5kKmh1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε πενταμελές πλήρωμα, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σάρτζα προς το Καράτσι όταν διακόπηκε η επικοινωνία με τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του πληρώματος ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η επικοινωνία.



