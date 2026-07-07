Κόσμος Πακιστάν Αεροπορικές

Θρίλερ στο Πακιστάν: Αεροσκάφος έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου μετά από βλάβη

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου με πενταμελές πλήρωμα αγνοείται, αφού έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου.

ΑΡΧΕΙΟ - REUTERS
ΑΡΧΕΙΟ - REUTERS
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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο Πακιστάν για τον εντοπισμό αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου της K2 Airways, το οποίο έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου, έχοντας προηγουμένως αναφέρει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε πενταμελές πλήρωμα, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σάρτζα προς το Καράτσι όταν διακόπηκε η επικοινωνία με τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του πληρώματος ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η επικοινωνία.


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