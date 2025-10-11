Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του - «Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω...»

Στο πένθος βυθίστηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, με ανάρτησή του στο Instagram, έκανε γνωστό ότι η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, νικημένη από τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η μητέρα του έδωσε σκληρή μάχη με την επάρατη νόσο και μέχρι την ύστατη ώρα πάλεψε πολύ σκληρά.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε αναφερθεί πολλές φορές στη μεγάλη αδυναμία που έτρεφε στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της.

Το «αντίο» του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη μητέρα του

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.



Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.



Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.



Θα σε αγαπώ για πάντα».