Τι είναι το Thanksgiving και γιατί κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα;

Το Thanksgiving, γνωστό και ως Ημέρα των Ευχαριστιών, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές εθνικές αργίες της αμερικανικής κουλτούρας.

Αν και ξεκίνησε πριν σχεδόν 400 χρόνια με τους Πρώτους Αποίκους και τους Ιθαγενείς της Αμερικής, σήμερα δεν είναι απλώς μια ιστορική αναπαράσταση. Πρόκειται για μια παραδοσιακή γιορτή που φέρνει πιο κοντά τις οικογένειες και τους φίλους γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο πλούσια εδέσματα. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στις ΗΠΑ.

Τι είναι το Thanksgiving;

Ο μύθος γύρω από αυτή την παράδοση θέλει τους Πουριτανούς αποίκους της Μασαχουσέτης Pilgrims να μοιράστηκαν ένα γεύμα ευχαριστιών με τους ιθαγενείς της φυλής των Ινδιάνων Wampanoag, οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει να επιβιώσουν μέσα στον σκληρό χειμώνα του 1621.

Με τα χρόνια, αυτή η πράξη ευγνωμοσύνης μετατράπηκε σε θεσμό που γιορτάζει την ευμάρεια, τη συγκομιδή και, κυρίως, τη σημασία της κοινότητας. Χρειάστηκε η παρέμβαση της συγγραφέως Sarah Josepha Hale (η οποία έγραψε και το τραγούδι "Mary Had a Little Lamb") που έκανε εκστρατεία για 40 χρόνια. Τελικά, καθιερώθηκε ως εθνική αργία από τον Πρόεδρο Abraham Lincoln το 1863 κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, με στόχο να ενισχύσει το αίσθημα εθνικής ενότητας.

Στη σύγχρονη εποχή, το Thanksgiving είναι συνώνυμο της επανένωσης. Κάθε χρόνο γιορτάζεται την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Οι Αμερικανοί διανύουν τεράστιες αποστάσεις για να επιστρέψουν στα πατρικά τους σπίτια, συχνά περισσότερο και από τα Χριστούγεννα.

Video shows the 405 Freeway in downtown Los Angeles as the Thanksgiving travel rush got underway. pic.twitter.com/AKzcVqM0u8 — Breaking911 (@Breaking911) November 26, 2025

Το γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει πάντα: γαλοπούλα, τη σάλτσα από τους χυμούς του κρέατος, τη γέμιση, την περίφημη cranberry sauce, παραδοσιακά αμερικανικά γλυκά και κολοκυθόπιτα. Φαγητά που έχουν αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα.

Εκτός από το γεύμα, χαρακτηριστικά δρώμενα είναι η ετήσια προεδρική «χάρη» σε δυο γαλοπούλες (δυο ημέρες πριν), η περίφημη τηλεοπτική μετάδοση της παρέλασης του Macy’s στη Νέα Υόρκη και οικογενειακοί αγώνες American football.

Γιατί έγινε «μόδα» στην Ελλάδα;

Αν και η γιορτή είναι καθαρά αμερικάνικη, η παγκοσμιοποίηση, η επιρροή των σειρών αλλά και η διάδοση των social media έχουν δημιουργήσει ένα είδος φανατικού κοινού στη χώρα μας το οποίο αδιαφορεί για την «εθνικότητα» της.

Το Thanksgiving παρουσιάζεται συχνά ως μια γιορτή ζεστασιάς, οικογένειας και νοσταλγίας, στοιχεία που βρίσκουν ανταπόκριση στη δική μας κουλτούρα.

Έτσι λοιπόν, δεν είναι λίγα τα άρθρα που κυκλοφορούν στο ελληνικό διαδίκτυο σχετικά με τις συνταγές που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε ώστε να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Από την άλλη, αρκετά εστιατόρια και catering προσφέρουν γεύματα «american style» για να σας βάλουν στο... κλίμα

Αν και για τους Αμερικάνους σηματοδοτεί ανεπίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, πολλοί Έλληνες δράττονται της ευκαιρίας ώστε να συναντηθούν με φίλους και να στολίσουν το σπίτι τους.

Μια γιορτή χωρίς θρησκευτικές ή δεσμευτικές υποχρεώσεις

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ελληνικές γιορτές, το Thanksgiving δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα ούτε συγκεκριμένους κανόνες. Αυτό το κάνει ελκυστικό σε νεότερους ανθρώπους ή οικογένειες που θέλουν μια ακόμη αφορμή για να μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς επίσημες υποχρεώσεις.

Η ιδέα του να εκτιμάς όσα έχεις και να μοιράζεσαι ένα γεύμα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα δεν είναι ξένη στους Έλληνες. Αντίθετα, συνδέεται με τις δικές μας αξίες: φιλοξενία, τα τραπέζια με φίλους, καλή παρέα.

Άλλος ένας πολύ ισχυρός παράγοντας είναι ότι η γαστρονομική πλευρά αυτή της εορτής έχει αποκτήσει… fan base. Ειδικά οι foodies και όσοι αγαπούν τις ξενόφερτες γαστρονομικές εμπειρίες βλέπουν στο Thanksgiving ως μια ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό.



Τέλος, η εμπορική πλευρά του Thanksgiving, κυρίως μέσω του Black Friday που είναι την επόμενη ημέρα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Ελλήνων καταναλωτών. Πολλοί βλέπουν τη γιορτή όχι μόνο ως αφορμή για γεύματα και οικογενειακές συγκεντρώσεις, αλλά και ως ευκαιρία για αγορές και προσφορές, κάτι που ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική καθημερινότητα.