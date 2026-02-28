Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το The Riders τη ταινία που γυρίζει ο Brad Pitt στην Ύδρα

O Brad Pitt επιστρέφει με το The Riders, ένα ψυχολογικό θρίλερ που μυρίζει Όσκαρ και γυρίζεται στην Ύδρα. Αυτά τα δύο και μόνο αρκούν για να δικαιολογήσουν τη δημοσιότητα που πήρε η παρουσία του δημοφιλούς ηθοποιού στο νησί, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τα δελτία ειδήσεων δεν μάθαμε πολλά για την ίδια την ταινία. Αυτό, όμως, μπορεί να αλλάξει.

Μια διακεκριμένη νουβέλα

Καταρχάς, το σενάριο βασίζεται στο υποψήφιο για το βραβείο Booker το 1995, ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton. Εν έτει 1987, ένα άνδρας, ονόματι Fred Scully, μετακομίζει με την οικογένειά του σε μια φάρμα στην Ιρλανδία. Η γυναίκα του Jennifer και το μοναχοπαίδι τους γυρνάνε στην Αυστραλία για να τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά η γυναίκα δεν επιστρέφει ποτέ.

Η μικρή Billie, τραυματισμένη ψυχολογικά, αδυνατεί να εξηγήσει στον Scully για ποιους λόγους η μητέρα της έμεινε πίσω και γιατί την έβαλε ασυνόδευτη στο αεροπλάνο. Η ταινία περιλαμβάνει αναφορές σε πραγματικά γεγονότα, όπως την παραίτηση του Sir Joh Bjelke-Petersen, του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Κουίνσλαντ και τη σφαγή της Queen Street.

φωτογραφία NDP

Gone Girl με ολίγη από Taken

Θα μου πεις «ένα ακόμα θρίλερ βασισμένο σε νουβέλα». Όχι, αυτό είναι κάτι περισσότερο γιατί, με όσα μπορούμε να καταλάβουμε, συνδυάζει το συναισθηματικό δράμα με την υπαρξιακή κρίση. Η συναρπαστική και καθηλωτική αναζήτηση εύρεσης απαντήσεων τοποθετεί το «The Riders» κάπου μεταξύ Gone Girl και Taken με σινεφίλ στοιχεία.

Και δεν είναι μόνο ο Brad Pitt που θέτει οσκαρικές προδιαγραφές. Ο σκηνοθέτης Edward Berger του All Quiet on the Western Front και ο σεναριογράφος David Kajganich, γνωστός μεταξύ άλλων για το Bones and All και το Suspiria, υπόσχονται να σου γυρίσουν το μυαλό σου ανάποδα: ψυχολογική ένταση, βάθος χαρακτήρων, συναισθηματικό μακελειό σε μια ταινία που πιθανότατα θα θυμόμαστε πολύ μετά την προβολή της.

Η ομορφιά της Ύδρας

Ίσως για αυτές τις οσκαρικές φιλοδοξίες η παραγωγή (την οποία επίσης κάνει ο Brad Pitt με την εταιρεία του) δεν κάνει τσιγκουνιές και επέλεξε (μετά την Ιρλανδία, όπου έχουν ήδη γυριστεί σκηνές) την αρχοντική Ύδρα, ως βασικό τόπο για τα γυρίσματα. Το ξακουστό και στο Χόλιγουντ νησί έχει ζήσει στο παρελθόν μεγάλες στιγμές δόξας.

Επτά σχεδόν δεκαετίες αργότερα μετά Το παιδί και το δελφίνι με τη Sophia Loren, οι προβολείς στρέφονται και πάλι στο λιμάνι, στα πέτρινα σοκάκια και στα αρχοντικά της. Το κάλλος του νησιού είναι ένα από τα συστατικά της ατμόσφαιρας και δικαιολογούν τα εκατομμύρια που θα διατεθούν για υλικά μέσα, προσωπικό και τη μεταφορά τους στην Ύδρα. Ο εξοπλισμός και τα σκηνικά μεταφέρονται ήδη από τον Πειραιά, η παραγωγή έχει κλείσει αποθηκευτικούς χώρους και μαγαζιά, ενώ οι κάτοικοι συμμετέχουν ως κομπάρσοι.

Αξίζει να σημειωθεί την παραγωγή έχουν αναλάβει τρανταχτά ονόματα όπως οι Ridley Scott και Michael Pruss της Scott Free καθώς και οι Jeremy Kleiner και Dede Gardner της Plan B Entertainment του Brad Pitt. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2026, αλλά η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.