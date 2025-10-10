Τι κάνει μια σχέση να «αντέχει» στον χρόνο; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Λένε πως «τα αντίθετα έλκονται» — αλλά μέχρι ποιο σημείο μπορεί να λειτουργήσει αυτό σε μια σχέση; Μια νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο διαχρονικό αυτό debate και αποκαλύπτει ποιο είναι το «μυστικό συστατικό» που κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post μελέτη της Talker Research για το LELO, που πραγματοποιήθηκε σε 2.000 Αμερικανούς που είναι σε σχέση ή παντρεμένοι, αποκάλυψε ότι το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων θεωρεί πως ο σύντροφός του είναι «το εντελώς αντίθετο» του. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν τρεις στους τέσσερις εξακολουθούν να πιστεύουν στη μαγεία των αντιθέτων, με τις γυναίκες να το υποστηρίζουν λίγο περισσότερο από τους άνδρες.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι εσωστρεφείς τείνουν να προτιμούν εξωστρεφείς συντρόφους και το αντίστροφο, δείχνοντας ότι οι ισορροπίες και οι διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες δυναμικές. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί παραδέχονται πως, όταν έψαχναν σχέση, προτιμούσαν κάποιον με κοινά χαρακτηριστικά και τρόπους σκέψης, παρά το «εντελώς αντίθετο».

Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν πως τα αντίθετα έλκονται, η έρευνα δείχνει ότι για να λειτουργήσει πραγματικά μια σχέση, χρειάζεται και αρκετές ομοιότητες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πιο σημαντικά κοινά που μοιράζονται τα ευτυχισμένα ζευγάρια είναι οι βασικές αξίες και αρχές ζωής, οι οικογενειακοί και μελλοντικοί στόχοι, αλλά και η κοινή αντίληψη για τα όρια μέσα στη σχέση. Αντίθετα, λιγότερο κρίσιμα φαίνεται να είναι τα χόμπι, η φυσική κατάσταση ή οι επαγγελματικές φιλοδοξίες.

Ακόμη ένας στους πέντε παραδέχεται πως θα ήθελε να «μιλά» την ίδια γλώσσα αγάπης με τον σύντροφό του — δηλαδή να εκφράζονται συναισθηματικά με παρόμοιο τρόπο και να μοιράζονται περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα.

Συμπερασματικά μαγική συνταγή για την τέλεια σχέση δεν υπάρχει. Αν όμως δύο άνθρωποι μοιράζονται κοινές αξίες και σέβονται ο ένας τις διαφορές του άλλου, τότε έχουν ήδη βρει τη δική τους ισορροπία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που κρατά μια σχέση ζωντανή δεν είναι οι ομοιότητες ή οι διαφορές, αλλά η διάθεση να κατανοήσεις, να εξελιχθείς και να αγαπήσεις τον άλλον όπως πραγματικά είναι.