Γιατί μας ελκύουν περισσότερο οι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση; - Ψυχολόγος αποκαλύπτει

Μπαίνεις σε έναν χώρο, κοιτάζεις γύρω σου και ξαφνικά το βλέμμα σου σταματά σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Είναι ο/η πιο γοητευτικός/ή και σέξι από όλους. Ήδη νιώθεις τις πεταλούδες να «χορεύουν» στο στομάχι σου και η καρδιά σου αρχίζει να χτυπά πιο δυνατά.

Μέχρι που τον/την πλησιάζει ο/η σύντροφός του/της ή το βλέμμα σου πέφτει στη βέρα στο δάχτυλό του/της. Πόσες φορές σου έχει τύχει; Ας είμαστε ειλικρινείς, έχει συμβεί στον καθένα και όχι λίγες φορές. Υπάρχει κάτι σε αυτό το σύμβολο δέσμευσης που τους κάνει να φαίνονται ακόμα πιο ακαταμάχητοι.

Το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξεις να νιώθεις ενοχές επειδή σου αρέσει κάποιος που είναι δεσμευμένος, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι κάποια αμφισβητήσιμη ηθική πυξίδα που σε κάνει να νιώθεις έτσι.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας βιολογικός λόγος για τον οποίο βρίσκουμε ελκυστικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέσεις.



Η «αντιγραφή επιλογής συντρόφου», είναι ένα πανάρχαιο φαινόμενο, που εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να επηρεάζει τη ζωή μας στα ραντεβού.

Τι είναι η αντιγραφή επιλογής συντρόφου

«Η αντιγραφή της επιλογής συντρόφου ορίζεται ως η πιθανότητα επιλογής ενός συντρόφου που αυξάνεται από την επιλογή αυτού του ατόμου από τους άλλους», λέει η ψυχολόγος Eloise Skinner στο Metro. «Με άλλα λόγια, ένα άτομο αντιγράφει τις επιλογές συντρόφου κάποιου άλλου».



Βασικά, αν κάποιος συμπαθήσει αυτό το άτομο, είναι πιο πιθανό να το συμπαθήσετε και εσείς. ​​Ακούγεται απλοϊκό, αλλά υπάρχουν βιολογικές αποδείξεις.



«Έχει καταγραφεί σε πολλά είδη, από ψάρια και πτηνά μέχρι πρωτεύοντα θηλαστικά», εξηγεί στο Metro η ψυχολόγος σχέσεων Limor Gottlieb.



«Στους ανθρώπους, λειτουργεί ως μια μορφή κοινωνικής απόδειξης: αν ένας άντρας έχει ήδη "επιλεχθεί" από μια άλλη γυναίκα, αυτό σηματοδοτεί ότι πρέπει να έχει επιθυμητές ιδιότητες».



Όπως λέει η Limor Gottlieb στο βιβλίο της, Primal Dating: «Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αξιολογήσουν οι γυναίκες την αξία ενός άνδρα, είναι να τον βρουν στην παρέα άλλων γυναικών».

Είναι κάποιοι πιο επιρρεπείς στην αντιγραφή επιλογής συντρόφου;

Ενώ ισχύει τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, η Limor Gottlieb υποστηρίζει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε αυτό το φαινόμενο.



«Στο προγονικό μας περιβάλλον, η επιλογή συντρόφου ήταν μια απόφαση με υψηλά διακυβεύματα, λόγω της υψηλής μητρικής τους επένδυσης -επένδυαν περισσότερο στα παιδιά, από την εγκυμοσύνη έως την κύηση και τα χρόνια ανατροφής των παιδιών- έτσι οι γυναίκες έψαχναν για κρυφές ιδιότητες και ενδείξεις όπως η δέσμευση, η αφοσίωση και η νοημοσύνη, που δεν είναι προφανείς με την πρώτη ματιά», λέει.



Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες εξελίχθηκαν ώστε να επικεντρώνονται σε ορατά σημάδια γονιμότητας, όπως η νεότητα και η υγεία, σύμφωνα με τον ειδικό.



«Γι' αυτό η επιλογή συντρόφου από τις γυναίκες τείνει να επηρεάζεται περισσότερο κοινωνικά, ενώ η επιλογή συντρόφου από τους άνδρες είναι περισσότερο οπτικά βαθμονομημένη».

Αλλά ο τύπος προσωπικότητας επηρεάζει επίσης την ευαισθησία σε αυτή την κληρονομικότητα.



Η ψυχολόγος Eloise Skinner εξηγεί ότι τα άτομα που τείνουν να αναζητούν εξωτερική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων και τις προσωπικές τους επιλογές μπορεί να βασίζονται στην «αντιγραφή της επιλογής συντρόφου».



«Οι νεότεροι ή όσοι έχουν λιγότερη εμπειρία σε σχέσεις μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου για μια σχέση», λέει.

Η αντιγραφή επιλογής συντρόφου δεν είναι αλάνθαστη

Εκτός από το προφανές ηθικό μειονέκτημα του να πρέπει να χωρίσεις ένα ζευγάρι για να βρεις ένα πιθανό ταίρι, αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων.



«Βοηθά στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων, αλλά δεν εγγυάται συμβατότητα», λέει η Limor Gottlieb. «Κάποιος μπορεί να φαίνεται επιθυμητός δημόσια, αλλά να μην είναι ένας υγιής μακροπρόθεσμος σύντροφος κατ' ιδίαν».



«Οι συντροφικές σχέσεις χρειάζονται συμβατότητα, κοινές αξίες και δέσμευση. Η αντιγραφή της επιλογής συντρόφου μπορεί να ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν θα διατηρήσει μια σχέση».

«Για να μην αναφέρουμε ότι αν κάποιος αφήσει έναν σύντροφο για εσάς, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά και στο μέλλον».

Λαθροθηρία συντρόφου

Η προδιάθεση της κοινωνίας μας για μονογαμικές σχέσεις περιπλέκει επίσης τα πράγματα, καθώς είναι απαγορευμένο να παρεμβαίνει κανείς στη ρομαντική σχέση κάποιου άλλου.



Αν έπρεπε να ενεργήσεις με βάση την αντιγραφή της επιλογής συντρόφου, η Limor Gottlieb εξηγεί ότι στην πραγματικότητα θα γινόταν κάτι άλλο.



«Αυτό συμβαίνει όταν μετατρέπεται σε "λαθροθηρία συντρόφου", που σημαίνει ενεργή προσπάθεια να "κλέψεις" τον σύντροφο κάποιου άλλου», λέει.



Σύμφωνα με την ειδικό πάντως, κρίνεται ανησυχητικό ότι το 1/5 των νέων σχέσεων ξεκινά με αυτόν τον τρόπο, ενώ υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που τείνουν να έχουν όσοι το κάνουν.



«Όσοι επιδίδονται σε λαθροθηρία συντρόφου βαθμολογούνται υψηλότερα στον ναρκισσισμό, την εξωστρέφεια, την απιστία και την δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες», προσθέτει η ψυχολόγος.



«Τείνει να είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική ζευγαρώματος: όταν οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες ή οι πιθανές ανταμοιβές υπερτερούν των κινδύνων, ορισμένα άτομα επιδιώκουν να βρουν συντρόφους ως τρόπο μεγιστοποίησης των αναπαραγωγικών ευκαιριών».