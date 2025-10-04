Οι νέοι εγκαταλείπουν το dating για έναν σοκαριστικό λόγο, σύμφωνα με μελέτη

Με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί παντού, η Gen Z και οι millennials όχι μόνο δυσκολεύονται να συντηρήσουν φιλίες, αλλά πλέον οι νέοι single εγκαταλείπουν και τον έρωτα, καθώς το dating θεωρείται πλέον… υπερβολικά ακριβό.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του DatingNews.com και του Kinsey Institute, το 43% των νεαρών singles στις ΗΠΑ βγαίνει σε λιγότερα ραντεβού, το 37% μειώνει γενικότερα τη δραστηριότητά του στο dating, ενώ το 33% κατηγορεί ευθέως την οικονομία για την αποστασιοποίησή του από τον ρομαντισμό.

Ραντεβού που κοστίζουν μια μικρή περιουσία

Η Gen Z εξακολουθεί να μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τα οικονομικά της - πολλοί μάλιστα είναι ήδη βυθισμένοι στα χρέη. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη ότι πολλοί νέοι αποφεύγουν τα ραντεβού σε μια εποχή όπου λίγα ποτά και μερικά ορεκτικά μπορούν να ξεπεράσουν εύκολα τα 100 δολάρια, ειδικά σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, αναφέρει η Νew York Post.

Συγκατοίκηση από… ανάγκη

Δεν είναι μόνο οι singles που νιώθουν την πίεση. Ακόμη και τα ζευγάρια παραδέχονται ότι βιάζονται να συγκατοικήσουν - όχι λόγω ρομαντισμού, αλλά για να μοιραστούν τα έξοδα.

Η μελέτη έδειξε ότι σχεδόν 1 στους 4 παραδέχτηκε πως θα επιτάχυνε την πορεία της σχέσης του, μετακομίζοντας μαζί με τον/την σύντροφο νωρίτερα απ’ ό,τι θα ήθελε, αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Το μοίρασμα ενοικίου, λογαριασμών και εξόδων διαβίωσης μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί η σεξολόγος Natassia Miller, η λεγόμενη «οικονομική συγκατοίκηση» μπορεί να οδηγήσει σε σχέσεις που βασίζονται περισσότερο στα κοινά έξοδα παρά στη συμβατότητα. Αυτό συχνά δυσκολεύει το ζευγάρι να αποχωρήσει από μια μη ικανοποιητική ή ακόμη και τοξική σχέση.

Η Gen Z επιλέγει τα χρήματα αντί για τον έρωτα

Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσουν, καθώς σχεδόν οι μισοί από τη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012 δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν την οικονομική ασφάλεια από μια σχέση.

Σε έρευνα της υπηρεσίας matchmaking Tawkify, σχεδόν οι μισοί Gen Zers παραδέχτηκαν πως, αν έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στον έρωτα και στα οικονομικά, θα διάλεγαν το δεύτερο.

«Τα χρήματα ισοδυναμούν με ασφάλεια, σιγουριά και ελευθερία», τόνισε η Brie Temple, CCO και chief matchmaker της Tawkify. «Το να ξαναγυρίσει κανείς σε έναν πρώην επειδή έγινε πλούσιος δεν έχει να κάνει απλώς με τον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά με το τι συμβολίζει αυτός ο πλούτος: ασφάλεια, φιλοδοξία και την αίσθηση ότι έχει ανέβει επίπεδο από τον χωρισμό και μετά».