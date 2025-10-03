Νευροεπιστήμονας συμβουλεύει να μην κοιτάμε ποτέ κάποιον στο δεξί μάτι - «Πάντα στο αριστερό»

Η οπτική επαφή είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα για τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων. Τα μάτια άλλωστε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής κι από την οπτική επαφή μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να εξελιχθεί μια συνάντηση ή μια γνωριμία.

Επιστήμονας που ασχολείται με τον εγκέφαλο, αποκάλυψε ένα απλό «κόλπο» που έχει να κάνει με τη γλώσσα του σώματος, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει να συνδεθούμε καλύτερα με τους ανθρώπους, ειδικά στα ραντεβού.

Η νευροεπιστήμονας Δρ. Tara Swart, η οποία είναι λέκτορας στο MIT Sloan, μοιράστηκε αυτή τη συμβουλή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής podcast «Το ημερολόγιο ενός διευθύνοντος συμβούλου» του Steven Bartlett.



Η Δρ. Swart άφησε τους ακροατές του podcast άναυδους εξηγώντας τη δύναμη της διατήρησης της οπτικής επαφής και ειδικά τη δύναμη του να κοιτάς κάποιον στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Ρίζες στη βρεφική ηλικία

Δημοσίευμα της Mirror τονίζει ότι σύμφωνα με την ειδικό, αυτή η τεχνική μπορεί να διεγείρει μια φυσική αντίδραση σύνδεσης στον εγκέφαλο, ενισχύοντας μια ισχυρότερη συναισθηματική σύνδεση με το άλλο άτομο. Το κόλπο με το αριστερό μάτι, λέει, έχει τις ρίζες του στη βρεφική μας ηλικία.

Η Δρ. Swart εξήγησε ότι όταν γεννιέται ένα μωρό, ένας από τους κύριους τρόπους με τους οποίους μαθαίνει για τα συναισθήματά του είναι μέσω της οπτικής επαφής με τη μητέρα του. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες, τείνουν να κρατούν τα μωρά τους με το αριστερό τους χέρι, διατηρώντας το κυρίαρχο χέρι τους ελεύθερο.

Συνεπώς, όταν κοιτάζουν τα μάτια του παιδιού τους, το δεξί τους μάτι συνήθως συναντά το αριστερό μάτι του μωρού. Σύμφωνα με την ίδια, αυτές οι πρώιμες αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν σημαντικά την αμυγδαλή, την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των συναισθημάτων, δημιουργώντας αυτό που η ίδια αποκαλεί «βρόγχο συναισθηματικού συντονισμού».

Όπως εξήγησε: «Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες, επομένως θα κρατούν το μωρό τους στο αριστερό τους χέρι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το κυρίαρχο χέρι τους για να κάνουν πράγματα. Έτσι, όταν κοιτάτε το μωρό σας, το δεξί σας μάτι κοιτάζει το αριστερό του μάτι και, καθώς αυτή η αλληλεπίδραση από το οπτικό νεύρο διαπερνά τον εγκέφαλο, επηρεάζει την αμυγδαλή από την οποία προέρχονται τα συναισθήματα».

«Η δημιουργία αυτού του βρόγχου συναισθηματικού συντονισμού είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο η μητέρα και το μωρό συνδέονται, έτσι ώστε η οπτική επαφή από το δεξί μάτι στο αριστερό να είναι η πιο ισχυρή οπτική επαφή που μπορείτε να έχετε με κάποιον, Αν προσπαθώ να χτίσω έναν δεσμό με κάποιον, αυτός είναι στατιστικά ο πιο πιθανός για να δημιουργήσω καλό συντονισμό».

Εξίσου χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τη γλώσσα του σώματος, σύμφωνα με τη Δρ. Swart, περιλαμβάνουν τη χρήση σωματικών κινήσεων, όπως χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά στο μάγουλο. Είπε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός αισθήματος φιλίας και εμπιστοσύνης.