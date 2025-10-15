Τα αντίθετα έλκονται - Μελέτη επιβεβαιώνει τον χρυσό κανόνα των σχέσεων

«Πως θα γενεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι... Πώς θα γενεί ν’ αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, γόμα και μελάνι», τραγουδά ο Βασίλης Σκουλάς στα «Αντίθετα», αλλά όπως φαίνεται στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι το «Opposites Attract» της Paula Abdul.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα με τη συμμετοχή 2.000 Αμερικανών, οι οποίοι είναι παντρεμένοι ή βρίσκονται σε σχέση, διαπιστώθηκε ότι το 26% πιστεύει ότι ο/η σύντροφός τους είναι το εντελώς αντίθετο από αυτούς.



Η έρευνα εξέτασε το πόσοι πιστεύουν πραγματικά ότι τα αντίθετα έλκονται, διαπιστώνοντας ότι αυτό είναι κάτι που πιστεύει η πλειονότητα (73%), με τις γυναίκες μάλιστα να το πιστεύουν περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες (74% έναντι 69%).



Επιπλέον, η έρευνα που διεξήγαγε η Talker Research για το LELO διαπίστωσε ότι το 65% πιστεύει ότι η θεωρία ότι τα «αντίθετα έλκονται» ισχύει για τους ίδιους και τον/την σύντροφό τους.



Οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν με βάση την προσωπικότητά τους κι αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι οι εσωστρεφείς τείνουν να προτιμούν τους εξωστρεφείς (58%), ενώ οι εξωστρεφείς τείνουν να προτιμούν τους εσωστρεφείς (55%).

Τι λένε τα άστρα



Τα άστρα έχουν κι αυτά κάτι να πουν για το θέμα, όπως σημειώνει η New York Post. Οι Κριοί, οι Ζυγοί και οι Σκορπιοί είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι τα αντίθετα έλκονται (76% ο καθένας), ενώ οι Ταύροι είναι οι πιο δύσπιστοι (16%).



Οι Δίδυμοι ήταν πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στην αναζήτηση κάποιου διαφορετικού από αυτούς (25%), αλλά τα ζώδια που είναι πιο πιθανό να βγουν ραντεβού με το αντίθετό τους είναι οι Ταύροι (14%), οι Ζυγοί (11%) και οι Τοξότες (10%).

Αντίθετα, όσοι είναι πιο πιθανό να βγουν ραντεβού με όμοιούς τους είναι οι Αιγόκεροι (16%) και οι Καρκίνοι (11%).



Αν και οι ερωτηθέντες ορκίζονται στην έλξη των αντίθετων, σχεδόν οι μισοί παραδέχονται ότι έψαχναν για κάποιον με περισσότερες ομοιότητες όταν έψαχναν για τον σύντροφό τους (47%), ενώ μόνο το 21% έψαχνε για το αντίθετο.



Σε ποιους τομείς αναζητούμε ομοιότητα



Κατά μέσο όρο, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δύο άτομα πρέπει να μοιράζονται το 54% των ομοιοτήτων για να είναι επιτυχημένη μια σχέση.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα κοινά σημεία που θα πρέπει να μοιράζονται τα ζευγάρια είναι οι βασικές αξίες (58%), οι οικογενειακοί και μελλοντικοί στόχοι (54%) και η κοινή αντίληψη στα όρια της σχέσης (48%) με τον σύντροφό τους.



Τα κοινά σημεία που φαίνεται πως ενδιαφέρουν λιγότερο, είναι οι επαγγελματικοί στόχοι (16%), η φυσική κατάσταση και η υγεία (19%) και τα χόμπι (22%). Μόλις το 22% πιστεύει ότι είναι σημαντικό να έχουν παρόμοιες σεξουαλικές επιθυμίες.



Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα εύχονταν ο/η σύντροφός τους να είχε περισσότερες ομοιότητες στη γλώσσα της αγάπης (22%), στις προτιμήσεις στην ψυχαγωγία (21%) και στα χόμπι (21%). Ένας στους πέντε εύχεται οι σεξουαλικές του επιθυμίες να ήταν πιο ευθυγραμμισμένες (18%).



Τα ζευγάρια τείνουν να μοιάζουν



Το 1/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αρχικά ένιωθαν ότι αυτοί και ο σύντροφός τους ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους (32%), αλλά το 60% δήλωσε ότι τώρα μοιράζονται περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές.



Τα 3/4 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ο σύντροφός τους τούς μύησε σε νέα πράγματα που δεν θα είχαν δοκιμάσει ποτέ χωρίς αυτόν.

Ακόμα και εκεί που διαφέρουν, 8 στους 10 δήλωσαν ότι οι διαφορές του συντρόφου τους τους ολοκληρώνουν και αντίστροφα (77%).



Ο σύντροφός τους διαπρέπει σε τομείς που εκείνοι δεν διαπρέπουν -όπως η συντήρηση του αυτοκινήτου (35%), η πρακτικότητα στο σπίτι (23%), η εξοικονόμηση χρημάτων (18%), το τύλιγμα δώρων (14%) και το μαγείρεμα (14%).



Παρά τις διαφορές τους, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν μπορούν πλέον να φανταστούν τη ζωή χωρίς τον σύντροφό τους (84%) -συμπεριλαμβανομένης της πλειονότητας εκείνων που λένε ότι ο σύντροφός τους είναι το αντίθετό τους (86%).