Τι λέει για εσάς το χρώμα των δοντιών σας, σύμφωνα με την επιστήμη

Όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα άψογο σετ από λευκά μαργαριταρένια δόντια. Αλλά είτε πρόκειται για κίτρινους λεκέδες, καφέ κηλίδες ή λευκά στίγματα, τα δόντια μας σπάνια είναι τέλεια.

Αντί να είναι απλώς αντιαισθητικά, αυτά θα μπορούσαν να είναι πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια τερηδόνας ή να υποδηλώνουν ευρύτερα προβλήματα υγείας, προειδοποίησε ένας ειδικός.

Στην πραγματικότητα, η προσεκτική φροντίδα των δοντιών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη απειλητικών για τη ζωή παθήσεων.



«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια αν ξέρετε τι να ψάξετε», δηλώνει στη Daily Mail, ο Άλεν Ζανγκ, οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής της ProDENT.



«Απλά εργαλεία όπως οι ενδοστοματικές κάμερες οδοντιατρικής διευκολύνουν τον εντοπισμό αλλαγών χρώματος προτού εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα».



«Ο τακτικός έλεγχος των δοντιών σας θα μπορούσε να σας γλιτώσει από μεγαλύτερα προβλήματα υγείας αργότερα».

Τι υποδηλώνουν οι λεκέδες στα δόντια

Ενώ οι κίτρινοι λεκέδες προκαλούνται συνήθως από την υπερβολική κατανάλωση τσαγιού ή καφέ, θα μπορούσαν επίσης να υποδηλώνουν ηπατική νόσο, σύμφωνα με τον Άλεν Ζανγκ.

Όταν το ήπαρ δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση χολερυθρίνης - της κίτρινης χρωστικής στη χολή - στο σώμα.



Μια θαμπή, γκρι απόχρωση, εν τω μεταξύ, μπορεί να υποδηλώνει ότι ένα δόντι έχει «νεκρώσει» από προηγούμενο τραύμα.



Συνδέεται επίσης με παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη, η οποία μπορεί να διαταράξει τον σχηματισμό του σμάλτου και να προκαλέσει αποχρωματισμό.



Τα ελαττώματα των δοντιών από την κοιλιοκάκη είναι μόνιμα, λένε οι οδοντίατροι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουν συγκολλητικά υλικά, όψεις ή άλλες αισθητικές λύσεις για να καλύψουν ελαττώματα σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.



Οι καφέ κηλίδες στα δόντια - εκτός από αντιαισθητικές - μπορεί επίσης να είναι πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια τερηδόνας, λέει ο Άλεν Ζανγκ.



Οι καφέ ραβδώσεις, ωστόσο, μπορούν να προκληθούν από σοβαρή φθορίωση - μια πάθηση που προκαλείται από την υπερβολική πρόσληψη φθορίου κατά την ανάπτυξη των δοντιών.



Μια σημαντική αιτία φθορίασης είναι η ακατάλληλη χρήση οδοντιατρικών προϊόντων που περιέχουν φθόριο, όπως η οδοντόκρεμα και τα στοματικά διαλύματα. Μερικές φορές, τα παιδιά απολαμβάνουν τόσο πολύ τη γεύση της φθοριωμένης οδοντόκρεμας που την καταπίνουν αντί να την φτύνουν.

Άλλα προβλήματα που μπορούν να εντοπιστούν στην παιδική ηλικία είναι οι μπλε ή γκρι ρίγες στα δόντια, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε αντιβιοτικά που ελήφθησαν ως νεαρή ηλικία.



Αυτά τα φάρμακα ενσωματώνονται βαθιά στην ανάπτυξη των δοντιών, λέει ο Άλεν Ζανγκ.



Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν τα δόντια τους να είναι όσο το δυνατόν πιο λευκά, οι λευκές κηλίδες μπορούν να υποδηλώνουν πρώιμη τερηδόνα.



Αυτά μπορούν επίσης να σηματοδοτήσουν ελαττώματα αδαμαντίνης που συνδέονται με την κοιλιοκάκη.



«Εν τω μεταξύ, ο σκούρος μαύρος αποχρωματισμός μπορεί να σημαίνει προχωρημένη τερηδόνα ή νεκρό πολφικό ιστό», λέει ο Άλεν Ζανγκ.



«Σε σπάνιες περιπτώσεις, συνδέεται με την έκθεση σε βαρέα μέταλλα».



Τέλος, η κηλιδωμένη αδαμαντίνη -η οποία μοιάζει με ανομοιόμορφο, ανομοιόμορφο αποχρωματισμό, μπορεί να υποδηλώνει γενετικές διαταραχές όπως η ατελής αμιλογένεση.



Αυτές οι καταστάσεις αποδυναμώνουν το σμάλτο και καθιστούν τα δόντια επιρρεπή σε βλάβες.

Τα δόντια «μιλούν»

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν όσα το σώμα σας δεν σας έχει πει ακόμα», προσθέτει ο Άλεν Ζανγκ.



«Ο έγκαιρος εντοπισμός των αποχρωματισμών με τα κατάλληλα εργαλεία είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να προστατεύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας».



Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από στοματικές παθήσεις.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη θεραπευμένη τερηδόνα μπορεί να οδηγήσει σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμη και σε απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις.