Τι να περιμένουμε από τη συνάντηση Τραμπ – Μαμντάνι

Η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι αύριο, Παρασκευή (21/11), στον Λευκό Οίκο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά τετ α τετ των τελευταίων μηνών.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος εξελέγη με μια έντονα προοδευτική ατζέντα, από δωρεάν δημόσιες μεταφορές έως αυξημένη φορολόγηση στα υψηλά εισοδήματα, έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με τις παραδοσιακά φιλελεύθερες και επιχειρηματικά προσανατολισμένες προτεραιότητες του Τραμπ. Η συνάντηση αυτή δεν θα καθορίσει μόνο τον τόνο των σχέσεων μεταξύ των δύο επιπέδων εξουσίας, αλλά και το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες γύρω από την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη δημόσια ασφάλεια της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Μαμντάνι

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η οικονομική πολιτική, ο Μαμντάνι έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τα δημοτικά έσοδα μέσω υψηλότερης φορολόγησης στα μεγάλα εισοδήματα και στις επιχειρήσεις, την ώρα που ο Τραμπ παραδοσιακά στηρίζει μειώσεις φόρων και πιο φιλικό περιβάλλον προς τις επενδύσεις.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης της πόλης χωρίς να προκύψουν συγκρούσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Παράλληλα, θέματα όπως η ασφάλεια, η εγκληματικότητα και η αστυνομική μεταρρύθμιση, διαχρονικά “καυτά” ζητήματα για τη Νέα Υόρκη, θα αποτελέσουν δοκιμασία για το αν οι δύο ηγέτες μπορούν να βρουν κοινό έδαφος.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος Νέας Υόρκης στον Λευκό Οίκο

Πέρα από την ουσία, η συνάντηση έχει βαρύνουσα συμβολική σημασία. Ο Μαμντάνι, πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και εκπρόσωπος των πιο προοδευτικών ρευμάτων του Δημοκρατικού Κόμματος, συναντάται με έναν πρόεδρο που εκφράζει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σύμπαν. Η εικόνα των δύο μαζί θα χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά και από τις δύο πλευρές, ως μήνυμα συνεργασίας ή ως ανάδειξη των διαφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση της συνάντησης θα αποτελέσει βαρόμετρο για τη μελλοντική πολιτική δυναμική μεταξύ Ουάσιγκτον και Νέας Υόρκης και ίσως, περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός, θα δείξει το μέλλον του αστικού προοδευτισμού σε μια εποχή έντονων εθνικών αντιπαραθέσεων.