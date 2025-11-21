Συνάντηση Τραμπ-Μαμντάνι με ατάκες «φωτιά»: Πες ότι είμαι φασίστας, που να εξηγείς τώρα...

Ήταν μια πολυαναμενόμενη συνάντηση. Ντόναλντ Τραμπ και Ζοχράν Μαμντάνι επιτέλους βρέθηκαν ο ένας ενώπιον του άλλου. Ο πρώτος ως πλανητάρχης και Πρόεδρος των ΗΠΑ μα και γέννημα θρέμμα κάτοικος της Νέας Υόρκης. Ο δεύτερος ως εκλεγμένος -πια- δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Δυο από τους ισχυρότερους άνδρες των ΗΠΑ ξεκίνησαν από την ίδια γειτονιά της Νέας Υόρκης, το Κουίνς και σήμερα διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας αλλά και της πολυπληθέστερης πόλης της.

Η φαντασία όσων έφερναν στο μυαλό τους μια κόντρα μπροστά στις κάμερες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μαμντάνι διαψεύστηκε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης με όσες τιμές ορίζει το πρωτόκολλο στο Οβάλ Γραφείο. Μακριά από τις λεκτικές κορώνες των περασμένων εβδομάδων και τις κατηγορίες ότι ο Μαμντάνι είναι «κομμουνιστής» ο Νόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα μετριοπαθής λέγοντας ότι είχαν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με νεοκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι.

REUTERS/Jonathan Ernst

«Έχουμε ένα πράγμα κοινό, θέλουμε αυτήν την πόλη που αγαπάμε να τα πάει πολύ καλα. Όσο καλύτερα πάει, τόσο πιο χαρούμενος θα είμαι» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πες ότι είμαι φασίστας, που να εξηγείς τώρα...»

Πριν τη συνάντηση ο Τραμπ έτεινε χείρα φιλίας στον Μαμντάνι λέγοντας ότι αμαμένει «να τα πάνε καλά» παρά τις διαφορές τους.

Από την πλευρά του ο Ζοχράν Μαμντάνι είπε ότι η συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν παραγωγική και εστίασε στο θέμα της ακρίβειας για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

Trump is so funny 😭😭😭



The reporter asked Mamdani if he still stands by his comment saying Trump is a fascist, and before Mamdani could answer, Trump said, "That's okay, you can just say yes... It's easier than explaining it." pic.twitter.com/h3imF08DkR — George (@BehizyTweets) November 21, 2025

«Έχουμε πολλές διαφωνίες με τον πρόεδρο και πιστεύω ότι πρέπει αμείλικτα να διεκδικούμε όλες τις οδούς και όλες τις συναντήσεις που μπορούν να κάνουν την πόλη μας προσιτή για κάθε έναν Νεοϋορκέζο» τόνισε. Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι η συνάντηση μπορεί να είναι παγίδα, απάντησε ότι δεν ανησυχεί, και ότι είδε την συνάντηση ως ευκαιρία για να υπεραπιστεί την πόλη του.

Αίσθηση προκάλεσε μια στιχομυθία με τους δημοσιογράφους να προσπαθούν να εκμαιεύσουν μια «πιασάρικη» δήλωση από τον Μαμντάνι ρωτώντας τον αν θεωρεί τον Τραμπ φασίστα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος όμως δεν άφησε τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Απευθυνόμενος προς τον Ζοράν Μαμντάνι του είπε: «πες ναι, που να εξηγείς τώρα...».

Μάλιστα, λίγο έλειψε να πλέξει ένα τεράστιο εγκώμιο για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης εκτιμώντας ότι ο Μαμντάνι θα εκπλήξει ευχάριστα κάποιους συντηρητικούς.